Delapidări la bloc. Semnele că administratorul îți fură banii de întreținere

Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a fost arestat preventiv după ce a delapidat aproape un milion de lei din banii încasați de la locatari pentru utilități, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj.

Cazul nu este singular: în ultimii ani au existat numeroase situații similare în care asociațiile de proprietari au rămas cu datorii uriașe, deși oamenii și-au plătit conștiincios întreținerea. Legea oferă însă mecanisme prin care locatarii pot verifica activitatea administratorului și se pot asigura că facturile sunt achitate. Implicarea locatarilor și atenția la semnele de fraudă sunt esențiale pentru a preveni pierderi financiare semnificative.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a transmis, printr-un comunicaat, că la data de 16 septembrie procurorul de caz a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui inculpat cercetat pentru delapidare în formă continuată, propunere admisă de instanță.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2020 – iunie 2025, administratorul a trei societăţi comerciale care prestau servicii de administraţie pentru asociaţiile de locatari a încasat de la nouă asociaţii de proprietari sumele de bani reprezentând cheltuielile lunare. Ulterior, acesta nu a făcut unele plăţi către furnizorii de servicii şi bunuri, întrucât și-a însușit banii, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 900.000 de lei.

Ancheta a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Legea nr. 196/2018 prevede că administratorul are obligația să gestioneze corect fondurile asociației, să plătească la timp facturile pentru utilități și să afișeze lunar, la avizier, lista cheltuielilor. Toate încasările și plățile trebuie operate prin contul bancar al asociației, iar proprietarii au dreptul să ceară oricând documentele justificative.

„Administratorul nu are voie să trateze banii asociației ca pe o pușculiță personală. Rolul lui este de gestionar, iar legea prevede clar transparența: liste afișate, rapoarte, evidențe contabile. Dacă aceste obligații nu se respectă, locatarii trebuie să intervină imediat”, ne-a explicat Florin Condea, administratorul mai multor blocuri din sectorul 5 al Capitalei, de peste 10 ani: „Administratorul trebuie, de asemenea, să fie atestat profesional și să aibă contract de muncă sau convenție civilă cu asociația. În lipsa acestor documente, activitatea este ilegală, iar asociația își asumă un risc uriaș”.

Locatarii trebuie, a mai avertizat administratorul, să fie atenți la câteva semnale care pot indica fraude sau întârzieri în plata utilităților:

-facturi restante la apă, gaz, electricitate sau încălzire, chiar dacă plata întreținerii este regulată;

-penalități nejustificate sau notificări de la furnizori;

-lipsa afișării situațiilor financiare lunare la avizier;

-refuzul administratorului de a prezenta extrasele de cont sau documentele justificative;

-discrepanțe între sumele încasate și cheltuielile raportate.

Cenzorul și comitetul executiv sunt ochii locatarilor asupra administratorului. Dacă aceștia își fac treaba, frauda devine aproape imposibilă. Problema apare când oamenii nu participă la adunări și nu cer rapoarte, arată același administrator.

Pentru a evita situații precum cea de la Cluj, implicarea locatarilor este esențială. Legea prevede mecanisme clare:

-Adunarea generală are rol de control, aprobă raportul financiar și poate decide schimbarea administratorului dacă apar suspiciuni.

-Comitetul executiv sau comisia de cenzori verifică documentele contabile și poate solicita situații lunare de plăți către furnizori.

-Contul bancar unic al asociației trebuie verificat periodic. Locatarii pot cere extrasul de cont, pentru a vedea dacă banii colectați se regăsesc în plăți.

-Transparența la avizier este obligatorie: toate cheltuielile și veniturile asociației trebuie afișate lunar.

Simpla plată a întreținerii nu este suficientă. „Prevenția înseamnă participare la ședințe, cererea de rapoarte financiare, verificarea extraselor de cont și o colaborare constantă cu comitetul executiv.

Cazul Cluj arată cât de grave pot fi consecințele lipsei de control: locatari care și-au plătit conștiincios întreținerea, dar s-au trezit cu datorii și penalități pentru că administratorul și-a însușit banii. Legea oferă însă soluții, iar implicarea comunității face diferența între o administrație sigură și un bloc vulnerabil la fraudă”, a mai spsu administratorul Florin Condea.