Angajații Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, după moartea celor șapte copii: Munca noastră a fost anulată și blamată

Angajații Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași au transmis că munca lor este „anulată și blamată” după un „eveniment nefericit”. „Cei care ne atacă sistematic trebuie să înţeleagă că profesionalismul şi viaţa nu sunt jocuri pentru senzaţional”, au spus angajații spitatlului, într-o scrisoare deschisă către autorități.

Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui României, premierului și ministrului Sănătății, angajații Spitalului de Copii din Iași transmit „profunda durere și regretul” față de familiile celor șapte copii care au murit după internarea la Spitalul „Sf. Maria” Iași. „Ceea ce s-a întâmplat este o tragedie pe care cu toţii am vrea s-o împiedicăm pe viitor”, au scris angajații.

Aceștia au afirmat că imaginea spitalului a fost afectată de acuzații „dure”, apărute înainte ca datele oficiale ale anchetei să fie făcute publice. Ei au arătat că munca personalului medical, acumulată în peste 50 de ani de activitate și desfășurată cu „profesionalism și dedicare”, este „anulată și blamată după un eveniment nefericit, nedorit de toți cei implicați în îngrijirea copiilor”.

Aceștia au precizat că toți pacienții implicați în focar aveau comorbidități severe, precum boli genetice grave, cancer, malnutriție severă, malformații cerebrale și gastrointestinale congenitale, dar și afecțiuni renale care puneau în pericol prognosticul vital.

„Cei care ne atacă sistematic trebuie să înţeleagă că profesionalismul şi viaţa nu sunt jocuri pentru senzaţional. Este trist şi revoltător că astfel de tragedii ajung în spaţiul public prezentate tendenţios, unde oricine îşi dă cu părerea şi se erijează în procuror sau judecător, de multe ori fără cunoştinţele necesare pentru a înţelege realitatea medicală, dar cărora internetul le-a oferit o tribună pentru a exprima verdicte”, au mai scris aceștia,

În scrisoare se mai arată: „Oricât de bine pregătit profesional sau bine intenţionat, oricine poate greşi sub imperiul stresului şi al oboselii, chiar şi când miza este atât de mare şi de preţioasă cum e viaţa umană”.

Angajații unității medicale au solicitat ministrului Sănătății să fie un liant între partea legislativă și de control, personalul medical și populație.

„Cerem să nu transformaţi infecţiile nosocomiale într-un instrument de vinovăţie colectivă, ci într-un subiect de mobilizare comună. Cel mai constructiv, fiecare infecţie raportată trebuie privită în primul rând ca o oportunitate de a învăţa, de a corecta, de a preveni – nu ca o armă de imagine împotriva medicilor sau a unităţilor sanitare”, se mai arată în scrisoarea deschisă.

Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a anunțat că la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași au fost confirmați nouă pacienți sub un an infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Șase copii au murit, iar un al șaptelea copil, care avea aceeași infecție și alte afecțiuni grave, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că rapoartele Inspecției Sanitare de Stat și ale Corpului de Control au evidențiat „deficiențe grave” privind aplicarea procedurilor pentru limitarea infecțiilor nosocomiale la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.

Rogobete a afirmat că rapoartele vor fi trimise Parchetului General și a amintit că în 2024 au fost descoperite nereguli similare, fără ca recomandările să fie puse în aplicare.