A doua opinie medicală, decontată de la buget - proiect de lege

Medicii ar putea fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile necesare și să faciliteze accesul la o a doua opinie medicală, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat. Inițiativa completează Legea 46/2003 privind drepturile pacientului și urmărește asigurarea unui acces „echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate”.

Proiectul prevede ca medicul curant să direcționeze pacientul către următoarea consultație sau investigație, în limita resurselor existente, reducând astfel întârzierile frecvent întâlnite în stabilirea diagnosticului.

Vass Levente, inițiatorul proiectului, a explicat că măsura va obliga Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să creeze un sistem de programare online sau telefonic, similar celui din mediul privat, care să le permită medicilor să programeze pacienții la consultațiile din ambulatoriul de specialitate.

„O să oblige, consecvent, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să facă un sistem online sau prin telefon de programare, cum există și la privat, care să ajute medicii să poată să programeze pacienții la consultație în ambulatoriul de specialitate”, a arătat Dr. Levente Vass, membru UDMR.

O altă modificare importantă este introducerea dreptului pacienților asigurați la CNAS de a obține o a doua opinie medicală, acoperită de sistemul public, dacă aceasta este considerată necesară.

„Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”, conform proiectului.

Această opinie suplimentară poate fi formulată pe baza investigațiilor deja realizate sau a unor analize noi, cu scopul de a consolida încrederea în actul medical și de a sprijini pacientul în luarea unei decizii informate.

Proiectul trebuie votat și de Camera Deputaților, care este for decizional, pentru a putea fi promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

În acest context, o parte dintre medici spun că schimbarea ar adăuga sarcini suplimentare și ar însemna o povară birocratică în plus pentru cadrele medicale.