Un angajat al Filarmonicii din Cluj, concert pe masa de operație. Pacientul cântă în timpul intervenției pe creier

Un concert cu totul special a avut loc în sala de operații a unui spital privat din Cluj, unde Ștefan, muzician la Filarmonica din Cluj și membru al Corului Anastasios, a cântat în timpul unei intervenții chirurgicale pe creier. Tânărul a fost supus unei operații complexe, după ce medicii au constatat că are o leziune care i-ar fi putut afecta aria motorie și aria vorbirii. Neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion, responsabil de operația pacientului, a declarat pentru EVZ că intervenția a fost deosebit de dificilă.

Procedura aplicată, cunoscută sub numele de „awake surgery”, presupune trezirea pacientului în timpul intervenției pentru a monitoriza funcțiile vitale ale creierului.

În cazul lui Ștefan, echipa medicală a urmărit cu atenție capacitatea acestuia de a mișca mâna și piciorul drept, dar și abilitatea de a vorbi și de a cânta.

„Ștefan cântă la Filarmonica din Cluj și în Corul Anastasios, cor pe care eu l-am fondat și îl dirijez. În urma unor simptome a făcut un RMN, în urma căruia am observat că era vorba despre o leziune frontală pe partea stângă, care îi invada aria motorie și aria vorbirii. Era, din start, o intervenție chirurgicală obligatorie, dar și dificilă, prin prisma faptului că potențialul de a rămâne cu deficite atât de vorbire, cât și motorii era foarte mare”, ne-a spus medicul.

Cunoscutul neurochirurg a explicat cum se desfășoară o astfel de intervenție chirurgicală.

„Pentru astfel de cazuri, în care avem tumori în arii elocvente și leziuni în arii care se ocupă de funcții extrem de importante ale creierului, cum ar fi funcția motorie sau aria vorbirii, de cele mai multe ori, în neurochirurgie, facem operații de tip awake surgery. Adică adormim pacientul, ajungem la porțiunea tumorală, iar ulterior îl trezim și îl punem să execute mișcări care sunt în interesul nostru referitor la zona la care lucrăm”, a adăugat el.

Pentru a se asigura că pacientul își va păstra funcțiile esențiale după operație, medicul l-a îndemnat să cânte, să vorbească și să miște mâna și piciorul drept în timpul intervenției.

„La el, ne interesa să miște mâna și piciorul drept, funcția vorbirii, ne interesa să vorbească și să cânte, pentru a ne asigura că îi păstrăm aceste funcții viabile, pentru că acolo este o diferență foarte fină între țesut și tumoare. Pot să nu scoți toată tumoarea, dar să îi păstrezi toate funcțiile neurologice, pentru că este extrem de importantă calitatea vieții.

Dacă nu apelam la aceste proceduri, riscurile ca după operație să nu mai miște mâna și piciorul drept sau să nu mai vorbească erau foarte mari”, a continuat specialistul.

Operația a fost una reușită, iar pacientul își păstrează mobilitatea mâinii și piciorului drept, vorbește normal și poate cânta, după ce formațiunea tumorală a fost îndepărtată complet.

„A rămas fără deficite post-operatorii. Pacientul mișcă mâna și piciorul drept, vorbește, cântă. Am îndepărtat formațiunea tumorală”, a explicat medicul.

Potrivit neurochirurgului, „astfel de cazuri apar rar în neurochirurgie și se fac doar în cazul în care există leziuni în aria motorie. Necesită o echipă multidisciplinară care trebuie să lucreze atent și să cunoască bine procedurile”.