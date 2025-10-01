Vracii moderni, un pericol. Cu chiropractica, ajungi la operație, avertizează un neurochirurg

În ultimii ani, chiropracticienii au împânzit internetul cu promisiuni de vindecare rapidă și soluții miraculoase pentru durerile de spate, gât sau umeri. De teama unei intervenții chirurgicale sau pe baza recomandărilor, mulți români apelează la această variantă. În exclusivitate pentru EVZ, cunoscutul neurochirurg Iustian Ioachim Simion a vorbit despre riscurile generate de chiropractică și despre creșterea alarmantă a cazurilor de hernii de disc în rândul tinerilor.

Medicul avertizează că mulți pacienți ajung în cabinetele de neurochirurgie cu probleme serioase după ședințele de chiropractica efectuate fără un diagnostic clar sau fără investigații imagistice, precum RMN-ul.

„Este pur părerea mea și este bazată pe anii de practică și pe ceea ce întâlnim zi de zi în cabinetele de consultații și în sălile de operații. Este un trend cu chiropractica: foarte mulți au devenit peste noapte chiropractori. Majoritatea mizează pe faptul că pacienților le e teamă de operație și o privesc ca pe ultima soluție”, ne-a spus neurochirurgul.

Medicul Iustian Ioachim Simion susține că se confruntă aproape zilnic cu astfel de cazuri.

„Văd pacienți aproape în fiecare zi care vin după ședințe de chiropractica. Ce susțin chiropracticienii sunt povești. Din punct de vedere al dinamicii și motricității coloanei vertebrale, aceste mișcări ar trebui făcute în cazuri foarte limitate. Trebuie să existe un diagnostic clar, să avem imagistică RMN, să vedem dacă există o hernie, o fisură sau un disc intervertebral rupt”, a adăugat specialistul.

Neurochirurgul Iustian Ioachim Simion a explicat că, în tratamentul afecțiunilor coloanei vertebrale, prima și cea mai sigură opțiune rămâne kinetoterapia. Aceasta ajută la întărirea musculaturii, la corectarea posturii și la ameliorarea durerilor.

Medicul subliniază că intervențiile chirurgicale, deși uneori necesare, implică riscuri și complicații, iar decizia trebuie luată cu mare responsabilitate și după o evaluare medicală completă.

„În situația în care există un disc intervertebral rupt, șansele de a se ajunge la o hernie după aceste tehnici de manipulare a coloanei cresc semnificativ. Nu spune nimeni că nu sunt și benefice, dar nu trebuie să mergem în direcția în care toate herniile de disc nu trebuie operate sau toate ar trebui operate. Soluția pentru toate cazurile de patologii la nivelul coloanei vertebrale este, în primul rând, kinetoterapia”, continuă medicul.

Specialistul mai spune că intervențiile chirurgicale trebuie recomandate doar atunci când nu mai există alte opțiuni terapeutice.

„Pacienții care merg la astfel de tehnici și apoi ajung la noi cu siguranță nu vor mai merge niciodată. Pentru noi, ca neurochirurgi, este important să îndrumăm pacientul către operație doar atunci când nu mai există altă variantă de tratament. Eu nu pot să le recomand pacienților să apeleze la chiropractică în condițiile în care, zi de zi, văd pacienți care vin cu probleme serioase în cabinet”, mai arată medicul.

Potrivit acestuia, mulți români ajung la chiropracticieni în urma recomandărilor de pe internet.

„Foarte mulți pacienți nu își fac RMN și se duc direct la chiropractor, pentru că există acest miraj pe internet. Pacienții nu vin la medic imediat după ședințele efectuate de chiropracticieni pentru că durerile nu apar imediat. RMN-urile pe care le vedem sunt, de obicei, făcute de pacienți care își dau seama că nu mai există altă soluție. După acest pas ajung la noi. Vă dați seama că nu pot să le recomand așa ceva”, a explicat el.

Potrivit neurochirurgului Iustian Ioachim Simion, tehnicile de manipulare a coloanei vertebrale nu sunt recomandate pacienților care au un diagnostic stabilit, cum ar fi hernii de disc, fisuri sau alte afecțiuni ale discului intervertebral. Aplicarea acestor proceduri în astfel de cazuri poate agrava problema, crescând riscul de complicații și afectând semnificativ starea de sănătate a pacientului.

„Manipulările acestea ale coloanei pot fi periculoase dacă nu sunt făcute de cineva cu pregătire. De asemenea, nu se poate interveni așa la cei care au o patologie deja existentă. Nu contestă nimeni că nu aduce avantaje, dar nu în modul acesta. Sună frumos sunetele acelea și trosnitul oaselor, care îi determină pe mulți să creadă că problema li s-a rezolvat”, afirmă specialistul.

Medicul atrage atenția că, după accidente rutiere sau mișcări de extensie exagerate, apar frecvent hernii post-traumatice, iar efectele unor tehnici de chiropractică necorespunzătoare sunt adesea similare, punând în pericol sănătatea coloanei vertebrale.

„După atâția ani de școală și atâtea cazuri văzute și operate, nu pot să recomand chiropractica nimănui, pentru că abia atunci când ai un RMN pe care nu se văd modificări poți să încerci să faci niște tehnici de manipulare, dar nu în felul acesta. Gândiți-vă că după un accident rutier, în care se face o manevră de extensie foarte mare, apar hernii post-traumatice. Exact așa se întâmplă de cele mai multe ori și aici”, a explicat medicul.

Dr. Iustian Ioachim Simion spune că tot mai mulți tineri sub 25 de ani se confruntă cu hernia de disc, o afecțiune care anterior era întâlnită mai ales la adulți sau persoane în vârstă.

„În ultima vreme, operăm foarte mulți tineri. Dacă până acum câțiva ani patologia degenerativă de coloană era destul de rară, în ultimii ani vorbim despre hernii de disc la tineri sub 25 de ani. Este vorba despre calitatea țesuturilor, despre sedentarism, despre faptul că nu fac mișcare așa cum ar trebui, despre cazurile în care apelează la antrenori de fitness care nu știu cum ar trebui să se producă mișcările și nu înțeleg pârghiile anatomice”, a încheiat medicul.