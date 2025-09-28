Ministrul Sănătăţii, despre tragedia de la Iaşi: Haos administrativ şi procedural fără precedent

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat , după controlul făcut la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii au murit după ce au fost infectaţi cu o bacterie, că „un haos mai mare administrativ şi procedural nu a văzut de mult într-un spital”.

El a precizat că nu se poate pune problema subfinanţării unităţii medicale, întrucât spitalul dispune de dotări moderne şi de resurse materiale suficiente.

Potrivit ministrului, Spitalul „Sfânta Maria” are echipamente pe care nu le-a întâlnit în alte unităţi din ţară.

„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi, stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens”, a declarat Alexandru Rogobete.

El a mai spus că verificările au arătat că nu există lipsuri în ceea ce priveşte materialele sanitare şi medicamentele necesare desfăşurării activităţii medicale.

Rogobete a arătat că deficienţele ţin de modul în care este administrat spitalul şi de felul în care sunt aplicate procedurile.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când eram secretar de stat, de multe astfel de situaţii”, a afirmat ministrul, duminică, la Antena 3.

El a adăugat că, deşi spitalul nu este subfinanţat şi infrastructura există, administraţia nu a aplicat corect legislaţia şi procedurile necesare în astfel de cazuri.

„Vorbesc aici de haosul administrativ şi procedural într-o astfel de situaţie, pentru că s-a intervenit mult prea târziu, probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente.

De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital a cărui infrastructură lipseşte, discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie”, a subliniat Alexandru Rogobete.