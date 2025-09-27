Ministrul Sănătății, în control la Spitalul „Sfânta Maria”, unde au murit șase copii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va merge sâmbătă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Șase copii care au fost internați în unitatea spitalicească au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Ca urmare, Ministerul Sănătății a dispus crearea unei Celule de criză, formată din Inspecția Sanitară de Stat, Corpul de control al ministrului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, pentru a gestiona situația.

Inspectorii Direcției de Sănătate Publică Iași au aplicat sancțiuni în urma verificărilor efectuate la spital. Epidemiologul unității a fost amendat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale. De asemenea, medicul ATI a primit o amendă de 10.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor și procedurilor, iar unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 de lei pentru aceleași motive.

La nivelul instituției s-au dispus suspendarea internărilor în secția ATI, sector A, limitarea accesului personalului din afara secției și a vizitatorilor sau aparținătorilor până la declararea închiderii focarului de Serratia Marcescens, utilizarea echipamentului de protecție și igiena adecvată a mâinilor de către personalul medical, continuarea testării pe medii de cultură a tegumentelor mâinilor întregului personal din secția ATI și intensificarea acestor măsuri inclusiv după închiderea focarului.

De asemenea, s-a dispus repetarea probei de apă potabilă din rețea și din sălile de cateter, suspendarea folosirii materialelor sterile din loturile cu rezultate neconforme la testarea rapidă până la primirea rezultatelor de laborator și testarea în continuare a materialelor sterile achiziționate din afara unității sanitare. Personalul trebuie să folosească mănuși sterile din loturile conforme la fiecare manoperă efectuată, pentru fiecare pacient, până la închiderea focarului.

Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a transmis că este „întristat și revoltat” de moartea celor șase copii și a subliniat că astfel de lucruri nu ar trebui să se întâmple nici în caz de război. Muraru a acuzat miniștrii Sănătății din ultimii trei ani, printre care și Alexandru Rogobete, că nu au realizat investiții în domeniul medical la Iași.

El a menționat că Iașiul a avut șansa de a beneficia de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară, finanțat prin PNRR, însă documentația a fost falsificată de foștii miniștri Rafila și Rogobete, cei care astăzi se prezintă ca specialiști în infecții nosocomiale. Muraru a adăugat că își dorește ca ancheta să se desfășoare cu celeritate pentru a face lumină în acest caz, deoarece „niciun părinte nu ar trebui să se teamă când își lasă copilul internat în spital”.