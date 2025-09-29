Social

Pilotul rănit grav în accidentul aviatic de la Iași va fi transferat la o clinică din străinătate

Pilotul rănit grav în accidentul aviatic de la Iași va fi transferat la o clinică din străinătateMarian Jan Chiriţa. Sursa foto: Facebook/Chirita Marian
Pilotul rănit grav la Iași, după ce s-a prăbuşit cu un avion de mici dimensiuni, va fi transferat la o clinică de specialitate din străinătate, starea lui fiind în continuare critică. „Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa”, a spus medicul Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Marian Jan Chiriţa, pilotul rănit grav sâmbătă după prăbușirea avionului pe care îl pilota lângă o unitate militară din Iași, este internat în stare critică la Spitalul „Sfântul Spiridon”.

El este intubat, conectat la ventilație mecanică și are arsuri pe aproximativ 35% din suprafața corpului. Medicii i-au amputat pilotului ambele picioare, intervenția fiind realizată la spitalul din Iași.

„Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci se va efectua tratament de terapie intensivă”, a spus medicul Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Celălalt pacient rănit, stabil

Celălalt pacient rănit în accidentul aviatic este polițist, în vârstă de 52 de ani. Aparatul ar fi luat foc imediat după impactul cu solul, iar copilotul a reușit să iasă aproape nevătămat.

Acesta este internat în același spital și se află într-o stare stabilă, atât din punct de vedere hemodinamic, cât și respirator, au anunțat medicii.

Sursa foto: Arhiva EVZ

Avionul s-a prăbușit sâmbătă

Avionul s-a prăbușit sâmbătă în apropierea unei unități militare din Iași. La manșă se afla arhitectul Marian Jan Chirița, consilier AUR și președinte al Comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iași. Aparatul ar fi luat foc imediat după impactul cu solul.

Bărbatul era pasionat de aviație și deținea avionul de mai mulți ani, spun apropiații săi. Prietenii au afirmat că obișnuia să zboare săptămânal și era considerat un pilot experimentat, iar aparatul se afla într-o stare foarte bună.

Avionul prăbușit era un aparat de zbor civil de mici dimensiuni, model Ikarus. Acesta a căzut pe terenul unei unități militare aflate în subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic „Prut”, în localitatea Dancu.

