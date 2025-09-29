Demitere la spitalul morții din Iași, unde au murit șapte copii

După tragedia de la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” din Iași, au fost dispuse primele măsuri. Președintele CJ Iași a anunțat demiterea managerului unității, dr. Cătălina Ionescu, care va ocupa în continuare funcția de manager medical. „Este regretabil că în spitalele din România avem infecții nosocomiale. Nu este un caz singular, din păcate, în cadrul spitalului, se întâmplă în multe alte spitale din țară”, a Costel Alexe într-o conferinţă de presă.

Hotărârea a fost adoptată în urma tragediei petrecute la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte dintre cei nouă copii internați la ATI – corpul A – au murit, fiind infectați cu bacteria Serratia Marcescens.

Președintele Consiliului Județean Iași a precizat că orice comentariu oficial va fi făcut doar după finalizarea raportului Corpului de Control al Prim-ministrului, subliniind că evaluarea cauzelor medicale este încă în desfășurare. Totodată, a anunțat că Cătălina Ionescu preia temporar funcția de manager al spitalului, urmând să revină ulterior în poziția de manager medical în cadrul aceleiași instituții.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că pentru funcția de manager al Spitalului „Sfânta Maria” a fost propus medicul primar Radu Constantin Luca, care activează în cadrul instituției din 2007, inițial ca rezident, iar din 2014 ca medic specialist. Oficialul l-a descris pe noul manager interimar drept un profesionist implicat și respectat de colegi, subliniind că experiența sa îl recomandă pentru a gestiona perioada dificilă prin care trece spitalul.

„Sunt convins că va face față provocărilor și va asigura buna funcționare a unității medicale”, a spus Alexe, menționând că reputația doctorului Luca este una solidă.

În același timp, șeful CJ Iași a precizat că a convocat o întâlnire cu Consiliul de Administrație al Spitalului pentru Copii, dar și cu reprezentanții altor unități medicale aflate în subordinea instituției, pentru o „discuție constructivă”. Scopul acesteia este identificarea unor soluții care să prevină repetarea unor tragedii similare și consolidarea procedurilor interne de control și siguranță medicală.

Medicul Cătălina Ionescu, managerul interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, a anunțat că șase dintre cei nouă copii internați la ATI au murit începând cu data de 7 septembrie, iar ultimele două decese au fost raportate chiar în cursul zilei de vineri. Toate cazurile de infecție cu Serratia Marcescens au fost depistate în secția ATI din corpul A, care a fost între timp închisă temporar, fără a se mai face internări până la eliminarea completă a focarului bacterian.

„Din cei nouă pacienţi din ATI, şase au decedat. Toţi pacienţii sunt imuno-compromişi cu spitalizare prelungită. Sunt pacienţi care stau la noi în spital de aproximativ două-trei luni din cauza afecţiunilor lor de bază. Practic, sunt imuno-compromişi. Sunt pacienţi care au avut nevoie de manevre de terapie intensivă şi tratamente corespunzătoare afecţiunii lor. S-au făcut manevre medicale, pentru unii dintre ei şi chirurgicale repetate, tot datorate afecţiunilor de bază. Germenul identificat este un germen sensibil la antibiotice. Deci nu este un germen multidrogorezistent. Din păcate, deşi tratamentul pacienţilor a fost făcut conform antibiogramei, răspunsul acestora nu a fost cel scontat", a declarat Cătălina Ionescu.

Managerul interimar al Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, dr. Cătălina Ionescu, a explicat că echipa medicală a investigat toate posibilele surse ale infecției, însă până acum niciuna nu a fost confirmată.

Testele efectuate pe suprafețe, apă, ventilație, mâinile personalului, scurgeri și soluții sterile au avut rezultate negative, iar alte culturi sunt încă în lucru. Medicul a precizat că nu a fost testat încă tot personalul ATI, din cauza numărului mare de angajați și a capacității limitate a laboratorului, dar probele analizate până acum nu au indicat prezența bacteriei.

Datele transmise de Direcția de Sănătate Publică Iași arată o creștere constantă a numărului de infecții nosocomiale raportate la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” în prima jumătate a anului. În primul trimestru, au fost identificate 75 de cazuri, dintre care 38 în clinica de pediatrie, nouă la chirurgie și 28 în secția ATI, acolo unde sunt internați pacienții aflați în stare critică.

Situația s-a agravat în trimestrul al doilea, când s-au înregistrat 87 de cazuri de infecții nosocomiale, iar secția de terapie intensivă a rămas cel mai afectat compartiment, cu 36 de cazuri raportate. În luna iulie, s-au mai adăugat 26 de noi infecții, dintre care 17 la ATI, ceea ce confirmă persistența problemelor în zona cea mai vulnerabilă a spitalului.