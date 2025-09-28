Tragedia de la spitalul Sfânta Maria. Ministrul Sănătății confirmă suspiciuni penale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că verificările desfășurate la Spitalul Sfânta Maria din Iași, unde șase copii au murit în ultimele săptămâni, indică posibile fapte de natură penală. Oficialul a precizat că raportul final al Corpului de Control va fi transmis Parchetului General săptămâna viitoare.

„Astăzi au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat”, a declarat Rogobete la Antena 3. Ministrul a explicat că suspiciunile vizează în principal „neglijenţă în serviciu”, însă concluziile clare vor fi prezentate după finalizarea documentului oficial.

Rogobete a subliniat că responsabilitatea nu poate fi pusă doar pe umerii managerului spitalului, ancheta urmând să stabilească exact cine răspunde pentru deficiențele constatate. „Nu doar managerul este responsabil, ancheta va stabili clar responsabilitățile”, a spus el.

Ministrul a recunoscut că, în trecut, în situații similare, măsurile au fost superficiale și oamenii care au greșit au rămas în funcții.

„De prea multe ori s-au întâmplat astfel de situaţii şi, până la urmă, administrativ, nu s-a întâmplat mai nimic. Acei oameni au continuat să rămână acolo, poate o perioadă au fost mai atenţi la protocoale, după care au revenit la vechea rutină”, a atras atenția oficialul.

Totodată, Rogobete a încercat să tempereze percepțiile privind întregul sistem medical. El a precizat că nu există, deocamdată, probe medico-legale care să lege direct decesele copiilor de infecția intraspitalicească.

„Eu nu am afirmat niciodată şi nu voi afirma, până nu am expertiza medico-legală, că aceste decese au o relaţie directă de cauzalitate cu situaţia epidemiologică nepermisă”, a subliniat ministrul.

Acesta a adăugat că „nu este normal” să fie pusă „o pată neagră” pe toate spitalele din România și pe personalul medical, care în majoritate își face treaba corect. Totuși, a cerut măsuri ferme acolo unde problemele sunt ascunse sau raportate superficial.

„Doar dacă sancţionăm la timp şi ferm astfel de obiceiuri putem, în timp, să limităm fenomenul”, a spus Rogobete, criticând faptul că până acum multe nereguli au fost „cosmetizate” și trecute cu vederea.

Raportul Corpului de Control va fi finalizat în perioada următoare, iar concluziile urmează să fie analizate de procurori. Ancheta are ca obiect stabilirea cauzelor exacte ale deceselor și identificarea responsabilităților pentru eventualele nereguli grave din spitalul ieșean.