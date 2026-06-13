Accident aviatic la o bază militară din India. Cinci persoane au murit

Accident aviatic la o bază militară din India. Cinci membri ai Forțelor Aeriene Indiene și-au pierdut viața sâmbătă după ce un avion militar de transport Antonov An-32 s-a prăbușit în timpul unei manevre de aterizare la baza aeriană Jorhat, din nord-estul Indiei. Autoritățile militare au anunțat deschiderea unei anchete pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Tragedia s-a produs sâmbătă, în timpul aterizării unui avion Antonov An-32 aparținând Forțelor Aeriene Indiene. Aeronava opera în apropierea bazei aeriene Jorhat, una dintre cele mai importante facilități militare din nord-estul țării. În urma accidentului, cinci persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

„Forţele Aeriene Indiene regretă profund pierderea a cinci dintre militarii săi în accidentul An-32 de la Jorhat”, a transmis armata indiană într-un comunicat. „IAF transmit sincere condoleanţe familiilor îndurerate şi le sunt alături", a adăugat instituția.

Reprezentanții armatei au anunțat că a fost dispusă o investigație pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

"A fost ordonată o anchetă pentru a determina cauza accidentului", au transmis autoritățile militare.

Deocamdată, armata nu a oferit detalii privind eventualele cauze care ar fi putut conduce la prăbușirea aeronavei.

Mai multe publicații din India au difuzat imagini surprinse la scurt timp după accident. În înregistrări se observă coloane groase de fum negru ridicându-se deasupra bazei aeriene, urmate de cadre cu epava avionului distrus. La locul accidentului au intervenit echipe militare care au securizat zona și au început primele verificări.

Antonov An-32 este un avion militar de transport de fabricație rusească, utilizat de zeci de ani de Forțele Aeriene Indiene pentru diverse misiuni logistice și de transport. Potrivit datelor oficiale, armata indiană operează aproximativ 100 de aeronave de acest tip.

Aparatele sunt folosite frecvent pentru transport de personal, echipamente și aprovizionare în regiuni greu accesibile ale țării.

Baza aeriană Jorhat a mai fost asociată cu un accident grav implicând același model de aeronavă.

În 2019, un Antonov An-32 care decolase de la Jorhat s-a prăbușit în statul Arunachal Pradesh, în apropierea frontierei cu China. Atunci, toate cele 13 persoane aflate la bord, membri ai echipajului și pasageri, și-au pierdut viața.

Ancheta deschisă după accidentul de sâmbătă urmează să stabilească dacă există similitudini între cele două incidente și ce a provocat prăbușirea aeronavei militare.