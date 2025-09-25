Elevul de 17 ani care a terorizat școlile și spitalele, liber și internat la Obregia. Cum a scăpat de ancheta FBI

Elevul de 17 ani care a trimis mesaje de amenințare pe adresele mai multor școli și spitale din România a fost lăsat liber. El a fost intenat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, în secția de minori. DIICOT face cercetări in rem pentru infracțiunea de amenințare ca act de terorism, însă până acum nu s-au formulat acuzații directe împotriva lui.

Tânărul nu ar fi la prima abatere: în trecut, procurorii DIICOT au clasat un dosar în care FBI îl acuza de aceleași fapte, motivând că nu sunt prevăzute de legea penală. Atunci, autoritățile americane au emis mandat de arestare și au cerut extrădarea sa, dar instanțele din România au respins cererea. Potrivit ultimelor date, adolescentul nu ar fi acționat singur, ci ar fi avut un complice care l-ar fi sprijinit să planifice întreaga acțiune.

Amenințările au fost trimise pe adresele oficiale ale școlilor și spitalelor: „Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor.”

Pe 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată că mai multe instituții din București și din țară au primit astfel de mesaje. În următoarele două zile, avertismentele au continuat, vizând instituții din 24 de județe.

După sesizări, s-au declanșat verificări în școli și unități medicale. Poliția și SRI au transmis că, potrivit datelor preliminare, nu există indicii că amenințările ar fi reale. Totuși, măsurile de securitate au fost sporite.

„Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, a transmis Poliția.

Miercuri, DIICOT a confirmat că investighează cazul: „Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare, transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale mai multor unităţi spitaliceşti şi de învăţământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunii prevăzute de art.32 alin.4, rap. la art.32 alin.1 lit. a din Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”.

Procurorii au precizat că această etapă nu înseamnă formularea de acuzații împotriva unei persoane, ci doar strângerea probelor.

Legea invocată prevede pedepse între 2 și 7 ani pentru asemenea fapte, sancțiunile fiind majorate dacă se confirmă caracterul terorist al acțiunii.

Adolescentul nu ar fi la prima abatere. În 2022, el ar fi transmis amenințări similare, care au dus la evacuarea unor școli, centre comerciale și piețe din mai multe județe. Procurorii DIICOT au deschis dosar pentru amenințări de tip terorist, însă în martie 2024 au decis clasarea cauzei, motivând că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

Autoritățile americane au deschis propria anchetă. FBI l-a acuzat de aceleași fapte, a emis mandat de arestare și a cerut extrădarea sa. Procesul s-a judecat la Curtea de Apel București, unde au fost prezenți și reprezentanți ai DGASPC Sector 6.

Instanța a decis în ianuarie 2025 plasarea adolescentului în arest la domiciliu pe durata procedurii, considerând că familia „nu reușește să-i stăpânească tendințele infracționale”. În mai 2025, Curtea de Apel a respins definitiv cererea de extrădare, pe motiv că era minor la momentul comiterii faptelor și că legislația diferă fundamental între cele două state, după cum a scris EVZ.

În SUA, adolescentul risca închisoare pe viață pentru cele șapte capete de acuzare.

Din 2023, adolescentul este monitorizat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Evaluările psihosociale au arătat că s-a încercat implicarea familiei pentru a-l ajuta să-și corecteze comportamentul, dar rezultatele au fost limitate. „Instrucţiile şi şedinţele avute nu au produs rezultatul dorit”, a consemnat judecătorul în hotărârea prin care a dispus arestul la domiciliu.

În fața instanței, mama adolescentului a declarat că fiul său a fost influențat de mediul online și de grupurile deviante pe care le frecventa.

La rândul său, tânărul a recunoscut că avea „anumite gânduri şi obsesii care nu le putea controla” și că a copiat comportamente văzute pe internet.

„Consideră că oamenii pe care i-a întâlnit în mediul online l-au influenţat să aibă o asemenea conduită pe care o regretă”, se arată în încheierea Curții de Apel din 21 ianuarie 2025.