O băutură acidulată îți scurteaza viața cu 12 minute. Alimentele care ți-o prelungesc

O băutură acidulată îți scurteaza viața cu 12 minute. Alimentele care ți-o prelungesc
Un studiu recent al School of Public Health asupra alimentației americane arată că fiecare băutură răcoritoare consumată poate afecta semnificativ viața sănătoasă a adulților.

Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au analizat peste 5.800 de alimente și au descoperit că un simplu pahar de sifon sau băutură acidulată poate reduce durata unei vieți sănătoase cu aproximativ 12 minute, evidențiind importanța alegerilor alimentare pentru sănătatea pe termen lung.

„Opțiunile alimentare pe care le facem influențează atât sănătatea noastră, cât și a planetei,” au subliniat cercetătorii Katerina Stylianou și Olivier Jolliet.

Fiecare aliment, evaluat în funcție de contribuție

Potrivit studiului publicat în jurnalul Nature Food, fiecare aliment a fost evaluat în funcție de contribuția sa la menținerea unei vieți sănătoase, utilizând date din studiul epidemiologic Global Burden of Disease.

Cercetătorii au folosit și metoda IMPACT World+ pentru a analiza impactul asupra mediului pe întreg ciclul de viață al alimentelor.

Rezultatele au arătat că, pe lângă sifon, consumul unor produse precum hot-dog-ul poate scurta viața sănătoasă cu până la 36 de minute, în timp ce nucile și semințele contribuie pozitiv, adăugând aproximativ 25 de minute.

„Urgenta schimbărilor dietetice pentru a îmbunătăți sănătatea umană și mediul înconjurător este clară,” a explicat Olivier Jolliet.

Recomandările cercetătorilor

Cercetătorii recomandă înlocuirea unei părți din consumul de carne cu alimente mai nutritive, precum legumele, fructele, cerealele integrale, nucile, leguminoasele și anumite tipuri de fructe de mare prietenoase cu mediul.

carne

carne / sursa foto: dreamstime.com

Înlocuirea a doar 10% din caloriile zilnice provenite din carne roșie și mezeluri cu aceste alimente poate adăuga 48 de minute de viață sănătoasă pe zi pentru fiecare individ.

Experții au mai subliniat că ar fi benefic să se reducă consumul de carne procesată, vită, creveți și legume cultivate în sere.

„Descoperirile noastre demonstrează că substituțiile mici și bine țintite reprezintă o strategie fezabilă și puternică pentru a obține beneficii semnificative pentru sănătate și mediu, fără schimbări dramatice în dietă,” a adăugat Jolliet.

Impactul alegerior alimentare

Impactul acestor alegeri alimentare se poate resimți pe plan individual și societal. Reducerea consumului de băuturi zaharoase și alimente procesate nu doar că prelungește viața sănătoasă, dar poate diminua riscurile de boli cronice precum diabetul, bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer.

De asemenea, modificările dietetice au un efect direct asupra mediului, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de resurse.

Katerina Stylianou a concluzionat:

„Opțiunile mici și conștiente pot schimba cursul sănătății publice și pot susține o dietă durabilă, benefică atât pentru oameni, cât și pentru planetă.”

