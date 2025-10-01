Mic dejun perfect cu bacon crocant la tigaie. Ingredientul care transformă slănina într-un deliciu

Baconul poate deveni crocant de fiecare dată dacă este preparat cu un singur ingredient simplu. Acest truc garantează o textură crocantă și un gust savuros la fiecare gătire. Deși nu este cel mai sănătos aliment, baconul rămâne unul dintre cele mai apreciate preparate la micul dejun.

Nu există multe moduri mai plăcute de a-ți începe ziua decât cu un sandviș cu bacon sau un mic dejun consistent, însă baconul poate completa perfect și mesele de prânz sau cină, în funcție de dieta fiecăruia.

Unul dintre marile avantaje ale baconului este cât de repede și simplu se prepară și nu e nevoie să petreci mult timp în bucătărie. Tot ce trebuie să faci este să pui câteva felii într-o tigaie și să le lași să se rumenească, dar nu e totul.

La fel ca în cazul fripturii, modul în care alegem să mâncăm slănina ține de gustul fiecăruia. De exemplu, unii o preferă mai moale, alții vor să devină cât mai crocantă. Pentru cei din a doua categorie, specialiștii în gastronomie susțin că există un truc simplu care ajută ca slănina să devină crocantă, adăugarea unui ingredient banal în tigaie.

Pentru a obține o slănină crocantă, dar fără să o arzi sau să o usuci prea tare, o metodă eficientă este să o gătești cu puțină apă. Este recomandat să torni suficientă apă cât să acopere baza tigăii, apoi să așezi feliile de slănină în ea.

Apa previne lipirea de tigaie și permite o gătire uniformă, deoarece, pe măsură ce se evaporă, menține temperatura constantă și moderată. Acest proces ajută la topirea lentă a grăsimii, păstrând slănina fragedă și evitând arderea.

După cum subliniază și America's Test Kitchen, această tehnică aparent neobișnuită oferă rezultate excelente: slănină crocantă la exterior, dar în același timp fragedă.

Adăugarea unei cantități mici de apă atunci când gătești slănina nu doar că o face mai crocantă, ci contribuie și la un gust mai echilibrat, reducând senzația de exces de sare.

Potrivit Societății iubitorilor de bacon BENSA, această tehnică transformă complet modul în care slănina este preparată, rezultând fâșii crocante, dar care aproape că se topesc în gură.

Prin gătirea cu apă, grăsimea se topește uniform și delicat, evitând zonele arse sau prea uscate. În plus, apa adăugată temperează sarea, ceea ce permite ca aroma autentică a slăninii să iasă mai bine în evidență, informează express.co.uk.