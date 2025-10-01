Social

Mic dejun perfect cu bacon crocant la tigaie. Ingredientul care transformă slănina într-un deliciu

Comentează știrea
Mic dejun perfect cu bacon crocant la tigaie. Ingredientul care transformă slănina într-un deliciuBacon crocant. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Baconul poate deveni crocant de fiecare dată dacă este preparat cu un singur ingredient simplu. Acest truc garantează o textură crocantă și un gust savuros la fiecare gătire. Deși nu este cel mai sănătos aliment, baconul rămâne unul dintre cele mai apreciate preparate la micul dejun.

Mic dejun perfect cu bacon crocant la tigaie

Nu există multe moduri mai plăcute de a-ți începe ziua decât cu un sandviș cu bacon sau un mic dejun consistent, însă baconul poate completa perfect și mesele de prânz sau cină, în funcție de dieta fiecăruia.

Unul dintre marile avantaje ale baconului este cât de repede și simplu se prepară și nu e nevoie să petreci mult timp în bucătărie. Tot ce trebuie să faci este să pui câteva felii într-o tigaie și să le lași să se rumenească, dar nu e totul.

La fel ca în cazul fripturii, modul în care alegem să mâncăm slănina ține de gustul fiecăruia. De exemplu, unii o preferă mai moale, alții vor să devină cât mai crocantă. Pentru cei din a doua categorie, specialiștii în gastronomie susțin că există un truc simplu care ajută ca slănina să devină crocantă, adăugarea unui ingredient banal în tigaie.

Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit
Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit

Ingredientul care transformă slănina într-un deliciu

Pentru a obține o slănină crocantă, dar fără să o arzi sau să o usuci prea tare, o metodă eficientă este să o gătești cu puțină apă. Este recomandat să torni suficientă apă cât să acopere baza tigăii, apoi să așezi feliile de slănină în ea.

Bacon

Bacon la tigaie. Sursa foto: Pixabay

Apa previne lipirea de tigaie și permite o gătire uniformă, deoarece, pe măsură ce se evaporă, menține temperatura constantă și moderată. Acest proces ajută la topirea lentă a grăsimii, păstrând slănina fragedă și evitând arderea.

După cum subliniază și America's Test Kitchen, această tehnică aparent neobișnuită oferă rezultate excelente: slănină crocantă la exterior, dar în același timp fragedă.

Apa reduce, de asemenea, sarea în exces din bacon

Adăugarea unei cantități mici de apă atunci când gătești slănina nu doar că o face mai crocantă, ci contribuie și la un gust mai echilibrat, reducând senzația de exces de sare.

Potrivit Societății iubitorilor de bacon BENSA, această tehnică transformă complet modul în care slănina este preparată, rezultând fâșii crocante, dar care aproape că se topesc în gură.

Prin gătirea cu apă, grăsimea se topește uniform și delicat, evitând zonele arse sau prea uscate. În plus, apa adăugată temperează sarea, ceea ce permite ca aroma autentică a slăninii să iasă mai bine în evidență, informează express.co.uk.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:21 - Incendiu la o școală din județul Alba. 65 de elevi și profesori, evacuați
12:10 - Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
12:08 - Democrații vor iarăși să-l demită pe Trump. Un guvernator îl acuză de demță și invocă Amendamentul 25
12:01 - Amenințare teroristă la München. Oktoberfest a fost suspendat, un om a fost rănit
11:48 - Ploile și ninsorile pun stăpânire pe majoritatea județelor. Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă
11:39 - Fondatorul Telegram susține că a fost victima unei tentative de otrăvire

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale