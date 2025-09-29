 Două găini și șase batoane de salam i-au făcut vedete pe doi români în Canada

Doi români au ajuns, fără să vrea, în centrul atenției, după ce au apărut într-un episod al documentarului „Securitatea aeroportului”, difuzat de History Channel. Cuplul a fost oprit pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Canada, unde autoritățile au descoperit în bagajele lor produse nedeclarate. Momentul care a stârnit amuzamentul telespectatorilor a fost reacția celor doi, care au explicat cu sinceritate: „Mi-a dat două găini”, potrivit Adevarul.

Ofițera vamală care a efectuat controlul a avut parte de o descoperire neașteptată atunci când a deschis bagajele românilor. În interior, aceasta a găsit două găini uriașe, aproape crude, alături de un stomac de porc și șase batoane de salam, însumând peste 5,3 kilograme de carne.

„Nu mă așteptam să găsesc două găini uriașe, relativ crude, și stomacul unui animal; era stomac de porc... Este o cantitate mare. Vom revedea declarația pe care ați făcut-o”, a declarat polițista, surprinsă de situație.

Problema principală, potrivit autorităților, a fost că pasagerii au declarat în formular că nu transportă produse de origine animală, ceea ce a agravat incidentul.

Autoritățile canadiene le-au explicat celor doi pasageri români că nedeclararea produselor din carne reprezintă o formă de contrabandă, tratată cu maximă seriozitate în Canada. În timpul interogatoriului, polițista le-a atras atenția că semnăturile lor pe formular confirmau că nu transportă alimente de origine animală, deși documentul menționa clar această categorie la linia 3. „Amândoi ați semnat formularul, ați spus că nu aveți nici unul din produsele indicate, dar pe linia 3 scrie clar: produse din carne, animale sau părți din ele. Nu le-ați declarat. Aveți certificate de sănătate din România ca să le introduceți în Canada?”, i-a întrebat aceasta.

Cuplul a recunoscut că nu deținea documente veterinare, justificând că nu s-au gândit că ar fi necesare pentru transportul alimentelor. „E o distanță prea mare”, a fost replica lor, care a stârnit uimirea echipei de control. După mai multe verificări, ofițerii au constatat că cei doi nu sunt la prima călătorie în Canada și, prin urmare, ar fi trebuit să cunoască regulile stricte privind introducerea produselor alimentare.

În final, polițiștii le-au aplicat o amendă de 1.300 de dolari canadieni, subliniind că legislația locală privind importul de carne și produse animale este extrem de riguroasă. „Nedeclararea cărnii se consideră contrabandă. Am verificat și am observat că ați călătorit foarte mult în ultimii cinci ani. Deci nu este prima dată când completați acest formular. Legile canadiene sunt foarte stricte atunci când vine vorba despre produsele alimentare”, a precizat ofițerul de serviciu, în timp ce echipajul a confiscat întreaga cantitate de produse.

Autoritățile canadiene au aplicat procedura standard sanitar-veterinară, confiscând și distrugând imediat produsele de origine animală descoperite în bagajele celor doi pasageri. Măsura este menită să prevină introducerea unor agenți patogeni și să protejeze siguranța alimentară națională, întrucât transportul neautorizat de carne sau alimente crude este considerat un risc major pentru sănătatea publică.

Episodul difuzat pe History Channel surprinde, însă, și o latură umană a incidentului: dorința românilor din diaspora de a păstra gusturile autentice de acasă. Cârnații, slănina, găinile crescute în curte sau salamul de porc preparat în gospodărie nu reprezintă doar mâncare, ci simboluri ale tradiției și ale legăturii cu familia.