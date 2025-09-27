Cele mai scumpe sortimente de carne din lume. Gustul e fabulos, prețurile sunt uriașe

Când vine vorba despre carne, prețul reflectă, de obicei, calitatea, raritatea și conținutul de grăsime. Cele mai scumpe opțiuni de carne din lume oferă o aromă bogată, marmorare excepțională și o textură „de pus în ramă”, care depășește friptura tipică: cotletul de porc, ceafa de porc sau pieptul de pui.

Această carne scumpă are standarde stricte și numai carnea de vită din această regiune și rasă câștigă numele Kobe. Este calificată A5, cea mai înaltă notă posibilă în sistemul de clasificare a cărnii de vită din Japonia.

Carnea de vită japoneză Kobe provine de la vite negre japoneze, cunoscute pentru marmorarea lor rafinată și textura untoasă. Prețul în România este de aproximativ 230-240 de lei suta de grame.

Chiar mai rar decât Kobe, Olive Wagyu provine de la vaci japoneze hrănite cu pulpă de măsline presată. Rezultatul este o aromă bogată și o textură delicată, mătăsoasă. Cu foarte puține vite crescute în acevste condiții și producție limitată, aceasta este una dintre cele mai scumpe cărnuri din toată lumea. În România, prețul pleacă de la 600 de lei suta de grame.

O încrucișare între bovinele wagyu și black angus, carnea de vită americană Wagyu dau ocazia unei fripturi colosale, cu conținut ridicat de grăsimi și o textură fragedă. Gustul este excepțional și de neuitat pentru cei care savurează acest sortiment. Prețul pleacă de la 50 de dolari americani pentru suta de grame.

Cunoscut pentru frăgezimea sa, fileul mignon este tăiat din muschiul vitei și este una dintre cele mai scumpe bucăți de friptură din restaurante.

Fiecare vită produce doar aproximativ o 450 de grame de filet mignon, astfel încât oferta sa limitată crește prețul. Un filet mignon bun este fraged și se gătește la foc iute. Prețul în România variază de la 90 de lei la chiar 550 de lei suta de grame.

Această șuncă din Spania este făcută din carnea porcilor iberici negri, care se hrănesc cu ghinde în perioada finală de îngrășare. Grăsimea îi dă o aromă bogată, de nucă.

Șunca iberică se numără printre cele mai scumpe cărnuri, datorită timpului lung pentru procesare. Un jambon întreg, comandat pe internet poate ajunge și la 600 - 650 de euro.