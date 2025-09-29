Fost consilier al lui Burduja, contract de lobby de 1,2 milioane de dolari în SUA

Fostul consilier al lui Sebastian Burduja, Constantin-Alexandru Manda, a încheiat prin ONG-ul său, un contract de lobby în SUA evaluat la 1,2 milioane de dolari. Acordul, semnat cu firma americană Checkmate Government Relations LLC, vizează „servicii de relații guvernamentale, prin oferirea de consultanță în chestiuni legate de întărirea parteneriatului transatlantic dintre România și Statele Unite și adâncirea cooperării bilaterale, contactând și facilitând comunicarea cu oficiali, factori decizionali, organizații non-guvernamentale și alte persoane din Statele Unite″, conform unui document publicat de profit.ro.

Deși a raportat venituri de sub 37.000 de lei în 2024, Centrul „Agora” pentru Promovarea Democrației și Participării Tinerilor (Agora Center for Democracy), un ONG românesc fondat în februarie anul trecut, a semnat recent un contract de reprezentare cu firma americană de lobby Checkmate Government Relations LLC, mai informează sursa citată.

Potrivit documentului, acordul prevede un onorariu lunar de 100.000 de dolari, pentru o perioadă de 12 luni — adică un total de 1,2 milioane de dolari — la care se adaugă rambursarea cheltuielilor suportate de compania americană în timpul derulării serviciilor.

Centrul „Agora” pentru Promovarea Democrației și Participării Tinerilor este condus de Constantin-Alexandru Manda, în vârstă de 26 de ani, un tânăr deja cunoscut în mediul politico-administrativ. Manda a fost consilier al ministrului Energiei în perioada iunie 2023 – iunie 2025, dar și al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării între ianuarie și iunie 2023, ambele funcții fiind ocupate la acea vreme de deputatul liberal Sebastian Burduja. În același interval, el a activat și în cadrul Cancelariei premierului Nicolae Ciucă, unde s-a ocupat de domeniile educației și cercetării.

Pe lângă activitatea din administrația centrală, Constantin-Alexandru Manda deține și funcția de vicepreședinte al Fundației C.A.E.S.A.R., organizație fondată în 2011 de același Sebastian Burduja. Implicarea sa simultană în structuri publice și în proiecte civice îl plasează printre tinerii promovați în zona de influență a actualului lider liberal, având un profil care îmbină cariera politică timpurie cu activitatea în organizații dedicate tineretului și guvernanței democratice.

Firma americană de lobby Checkmate Government Relations LLC (CGR), contractată de ONG-ul condus de Claudiu Manda pentru suma de 100.000 de dolari pe lună, este una dintre cele mai influente companii nou-apărute în Washington.

Fondată și condusă de Charles “Ches” F. McDowell IV, un apropiat și partener de vânătoare al lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al fostului președinte al SUA, compania are conexiuni directe în cercurile republicane de putere. Fratele său, Addison McDowell, este congressman, reprezentând statul Carolina de Nord, ceea ce oferă firmei un acces privilegiat la mediul politic american.

În cadrul CGR activează și alte persoane cu legături directe la administrația republicană, printre care fiul unuia dintre principalii consultanți de campanie ai lui Donald Trump și nepotul secretarului Sănătății din statul Washington, Robert F. Kennedy Jr.. De contractul semnat cu ONG-ul românesc se ocupă personal Frederick W. Vaughan, fost secretar adjunct pentru afaceri legislative la Trezoreria Statelor Unite și fost consilier juridic principal în cadrul Comisiei pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților.

Compania CGR a intrat în atenția presei internaționale în cursul acestui an, după semnarea unui contract de 85.000 de dolari pe lună cu o organizație reprezentativă a liderilor de provincii și teritorii din Canada, în scopul evitării unui posibil război comercial cu SUA și al deschiderii unor negocieri directe cu Casa Albă privind tarifele impuse de administrația Trump. Printre ceilalți clienți guvernamentali ai firmei, înființată în 2023, se numără Pakistanul și Autoritatea Maritimă din Panama, consolidând reputația CGR drept un actor emergent în zona de lobby internațional cu influență la Washington.