Burduja, despre numirea lui Bordeianu ca director de investiții: Ar putea fi un posibil abuz

Sebastian Burduja (PNL), fost ministru al Energiei, a afirmat vineri că ar exista un posibil abuz în numirea ca director de investiții a lui Constantin Bordeianu, fost polițist condamnat de două ori pentru conducere fără permis. „Pe funcția de director general al celei mai importante structuri ale ministerului energiei, Direcția Generală Investiții, ar fi fost titularizată o persoană care nu ar fi putut ocupa legal această funcție”, a spus acesta, pentru G4Media.

Directorul general al Direcției Generale Investiții, instituție care administrează proiecte de aproape 14 miliarde de euro, este fostul ofițer de poliție Constantin Bordeianu, care nu are experiență în domeniul energiei, potrivit G4Media.ro.

Burduja a spus, pentru G4Media, că fostul polițist Constantin Bordeianu nu respectă criteriile pe care el le stabilise ca obligatorii pentru funcția de director de investiții.

Burduja a declarat că, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, profilul postului nu mai corespunde realității, ceea ce ar putea însemna fie modificarea fișei postului, fie ignorarea criteriilor stabilite.

„În ambele cazuri, avem o posibilă problemă gravă de transparență și legalitate. Este ironic și revoltător: după ce am muncit să punem România pe harta marilor investiții energetice cu finanțare europeană, acum vedem cum banii contribuabililor pot ajunge pe mâna unor persoane care nu îndeplinesc criteriile minime și care au posibile probleme de integritate”, a mai adăugat acesta.

Fostul ministru al Energiei a afirmat că reorganizarea ministerului, anunțată încă din ianuarie 2025 și aprobată prin hotărâre de guvern pe 9 mai, nu a fost finalizată și nu a respectat fișele de post pe are le-a stabilit cu secretarul general Constantin Saragea.

Actualul ministru al Energiei, Bogdan Ivan (PSD), a afirmat vineri pentru G4Media.ro că nu este mulțumit de prezența unor persoane fără expertiză în domeniu și a anunțat că va iniția o anchetă internă.

„L-am găsit pe om aici în instituție, nici eu nu sunt fericit cu oameni care nu au expertiză pe domeniu și sunt betonați pe contracte ca funcționari publici. Nu am avut ce să îi fac, am terminat un proces de reorganizare setat încă din luna mai, cu o nouă organigramă și cu structura posturilor. Eu doar am dus la capăt procesul de reorganizare deja stabilit”, a spus acesta.

Constantin Bordeianu, fost agent și ofițer de poliție la Direcția Națională Anticorupție și Direcția Generală Anticorupție, s-a angajat după pensionare la Ministerul Energiei, mai întâi ca consilier superior, iar în prezent ocupă funcția de director general al Direcției Generale Investiții, care administrează proiecte de aproape 14 miliarde de euro.

Declarațiile de avere publicate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate arată că Bordeianu s-a angajat la Ministerul Energiei în 2019 ca consilier superior, iar din 2021 a fost promovat director general al Direcției Generale Investiții, funcție pe care o ocupă și în prezent. În 2019, ministerul era condus de Anton Anton (ALDE), apoi de Virgil Popescu (PNL), care a rămas în funcție și în 2021, anul promovării lui Bordeianu.

După pensionare, Bordeianu a lucrat la o firmă de pază a Consiliului Local Sector 3, iar între 2023 și 2024 a ocupat un post de director la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, unde a declarat pentru 2024 un venit anual de 184.214 lei, adică 15.300 lei pe lună.

În ultima sa declarație de avere, Bordeianu a menționat că în 2024 a primit o pensie MAI de 163.740 lei, adică 13.645 lei pe lună. În aprilie 2025, a plecat de la CNCIR și a revenit ca director la Direcția de Investiții a Ministerului Energiei.