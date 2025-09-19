Radu Miruță, despre Flavius Nedelcea, reșinut de DNA: Nu știu cu ce s-a ocupat în aceste luni

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat vineri că Flavius Nedelcea, secretarul de stat reținut de DNA pentru abuz în serviciu, urma să fie schimbat din funcție. „Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit, adresa de notificare zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”, a spus acesta, la un post TV.

„Nu am primit de la DNA o notificare, am aflat direct de la dumneavoastră. Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit, adresa de notificare zace de o lună la Secretariatul General al Guvernului”, a mai adăugat acesta.

Radu Miruță a precizat că, de când a preluat funcția de ministru, nu i-a dat nicio sarcină lui Flavius Nedelcea. El a subliniat că răspunderea pentru acuzațiile apărute și pentru activitatea desfășurată de acesta revine atât lui Nedelcea, cât și celor care i-au atribuit responsabilități.

„Atribuțiile primite de la fostul ministru se resetează și noul ministru alocă sarcini către un secretar de stat sau nu. Eu am atribuit către alt secretar, tot de la PSD”, a mai adăugat ministrul, menționând că acesta urma să fie înlocuit, în urma negocierilor din interiorul Coaliției.

Întrebat de ce nu i-a atribuit nicio sarcină, Radu Miruță a spus că l-a întâlnit pe Flavius Nedelcea doar de câteva ori și că, în ultima lună, nici măcar nu l-a observat la minister. „Nu l-am căutat, dar nici nu am simțit că e prezent. (...) Nu știu cu ce s-a ocupat în aceste luni, dar de la mine nu a avut atribuții”, a mai adăugat acesta.

Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de DNA Timișoara pentru instigare la abuz în serviciu, acesta fiind acuzat că ar fi făcut presiuni asupra președintelui și directorului ANPC pentru schimbarea șefei Protecției Consumatorului Caraș-Severin. De asemenea, cei doi șefi de la ANPC vor fi anchetaţi sub control judiciar.