Reținerea secretarului de stat Nedelcea: Mutări abuzive și șantaj la ANPC. Detalii din anchetă

Constantin-Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a fost reținut vineri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Potrivit DNA, procurorii din Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore în cazul lui Nedelcea, urmând ca instanța să decidă măsurile preventive.

De asemenea, procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile față de:

-Sebastian Ioan Hotca, vicepreședinte ANPC cu atribuții de președinte, acuzat de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

-Anghel-Silviu Paul, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, acuzat de șantaj.

Procurorii susțin că, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Sebastian Ioan Hotca, la instigarea lui Nedelcea, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C., din funcția de comisar șef adjunct la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, pe o altă funcție de conducere în cadrul ANPC.

„Mutările au fost efectuate contrar dispozițiilor legale, care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției. În realitate, acestea au fost realizate pentru satisfacerea unor interese individuale sau politice, respectiv pentru numirea unei alte persoane, încadrată în ANPC în 2023, dorită de factori politici”, se arată în comunicatul DNA.

-2 octombrie – 29 noiembrie 2024 (2 luni);

-2 decembrie – 31 decembrie 2024 (1 lună);

-9 ianuarie – 8 iulie 2025 (6 luni).

Pentru atingerea scopului, susțin procurorii DNA, la 29 august 2024, Anghel-Silviu Paul, împreună cu o altă persoană din ANPC, ar fi exercitat acte de constrângere morală asupra V.I.C., prin amenințări, intimidări și presiuni, pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului.

La 8 septembrie 2024, Nedelcea ar fi avertizat unul dintre posibilii participanți la faptele cercetate, în scopul îngreunării cercetărilor DNA.

„Pe durata controlului judiciar, Hotca și Anghel-Silviu Paul trebuie să respecte o serie de obligații, printre care: să nu mai desfășoare activitatea sau atribuțiile funcțiilor de președinte și respectiv director general în cadrul ANPC, în exercitarea cărora ar fi comis infracțiunile investigate”, se mai arată în comunicatul DNA.