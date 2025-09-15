Lovitură grea pentru românii cu rate. ANPC a pierdut un proces răsunător cu băncile

ANPC, învinsă în instanță de mai multe bănci. O lovitură care îi afectează și pe mulți români cu credite. Magistrații de a Tribunalul București au respins apelurile formulate de Autoritate Națională pentru Protecția Consumatorilor în patru dosare. Este vorba despre litigiile cu băncile OTP Bank (fosta Banca Transilvania), Vista Bank, Raiffeisen și Alpha Bank (UniCredit în urma fuziunii).

În anul 2023, ANPC a amendat 19 bănci din România, din cauza valului de scumpiri la creditele cu dobândă variabilă. Au fost arătate cu degetul practici comerciale înșelătoare la creditele cu amortizare în rate egale – anuități. Cei de la Protecția Consumatorilor au spus că debitorii ar fi dezavantajați pentru că, la început, plătesc preponderent dobândă și abia ulterior capital.

Băncile au contestat sancțiunile. Instanțele au respins acuzația care afirma că un debitor „cu pregătire medie” nu ar putea înțelege graficul de rambursare. Magistrații au arătat că rambursarea în anuități este prevăzută expres de lege, alături de varianta în rate descrescătoare. Așa că majoritatea amenzilor au fost anulate. Iar asta pentru că ANPC a depășit termenul legal de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii de la data semnării contractului. În acest caz s-a intrat sub incidența prescrierii faptelor.

Ordinele ce fuseseră semnate de președintele ANPC, de la acea vreme, Horia Constantinescu, prin care băncilor li se cerea să refacă graficele astfel încât ratele să conțină „proporții egale” de dobândă și principal – o inovație care nici măcar nu „închidea” matematic împrumutul – au fost suspendate. Au fost situații în care s-a ajuns și la anulare.

De asemenea, în luna mai, Curtea de Apel București a anulat ordinul emis împotriva ProCredit Bank, după ce banca câștigase în apel speța principală.

First Bank, Libra Bank, ProCredit Bank, OTP Bank, Vista Bank, Alpha Bank și Raiffeisen Bank sunt instituțiile bancare ce au primit hotărâri definitive în favoarea lor, conform profit.ro.