Social Inspectorii ANPC acuză nereguli grave la un festival din Ploiești







ANPC susține că a descoperit nereguli grave la festivalul „Republica de sub Castani”, organizat de Primăria Ploiești pe Bulevardul Independenței, cunoscut ca „bulevardul castanilor”. În urma controalelor efectuate la finalul lunii trecute, inspectorii au constatat utilizarea ilegală a rețelelor publice de apă și energie electrică de către operatorii economici prezenți la eveniment.

Conform informațiilor transmise de Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Prahova, controlul a avut loc la finalul lunii trecute, în urma unei petiții depuse la ANPC. Evenimentul vizat a fost festivalul Republica de sub Castani, organizat de Primăria Ploiești, care a închis circulația rutieră pe bulevardul Independenței pentru desfășurarea activităților recreative și comerciale.

Inspectorii au verificat operatorii economici care au amplasat terase și food truck-uri pe spațiul public pe perioada festivalului și au constatat nereguli grave. Una dintre cele mai importante probleme a fost „prejudicierea interesului public, prin utilizarea rețelelor de apă și energie electrică” ale Municipiului Ploiești fără existența unor procese-verbale de branșare care să permită ”facturarea corespunzătoare a consumului” .

Mulți dintre comercianți nu dețineau documentele legale necesare pentru a funcționa pe domeniul public. De asemenea, au fost identificate situații în care convențiile de folosință temporară a terenului erau expirate, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost organizat festivalul.

„Ca urmare a celor constatate, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni contravenționale, sesizând totodată și organele competente pentru continuarea verificărilor”, au transmis reprezzentanții instituției într-un comunicat oficial.

Primăria Ploiești a desfășurat recent festivalul Republica de sub Castani. Primăria Municipiului Ploiești le-a permis comercianților să amplaseze temporar terase și vehicule de tip food truck pe Bulevardul Independenței.

Circulația rutieră pe această arteră a fost restricționată pe durata weekendului, pentru buna desfășurare a evenimentelor din timpul festivalului.