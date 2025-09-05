Social

Inspectorii ANPC acuză nereguli grave la un festival din Ploiești

Inspectorii ANPC acuză nereguli grave la un festival din PloieștiSursa foto: Republica de sub Castani Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

ANPC  susține că a descoperit nereguli grave la festivalul „Republica de sub Castani”, organizat de Primăria Ploiești pe Bulevardul Independenței, cunoscut ca „bulevardul castanilor”. În urma controalelor efectuate la finalul lunii trecute, inspectorii au constatat utilizarea ilegală a rețelelor publice de apă și energie electrică de către operatorii economici prezenți la eveniment.

Verificări ANPC după petiția depusă la Ploiești

Conform informațiilor transmise de Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Prahova, controlul a avut loc la finalul lunii trecute, în urma unei petiții depuse la ANPC. Evenimentul vizat a fost festivalul Republica de sub Castani, organizat de Primăria Ploiești, care a închis circulația rutieră pe bulevardul Independenței pentru desfășurarea activităților recreative și comerciale.

Inspectorii au verificat operatorii economici care au amplasat terase și food truck-uri pe spațiul public pe perioada festivalului și au constatat nereguli grave. Una dintre cele mai importante probleme a fost „prejudicierea interesului public, prin utilizarea rețelelor de apă și energie electrică” ale Municipiului Ploiești fără existența unor procese-verbale de branșare care să permită ”facturarea corespunzătoare a consumului” .

Comercianții nu dețineau documente legale

Mulți dintre comercianți nu dețineau documentele legale necesare pentru a funcționa pe domeniul public. De asemenea, au fost identificate situații în care convențiile de folosință temporară a terenului erau expirate, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost organizat festivalul.

Confirmat oficial: Reges-Online, noul registru obligatoriu pentru contractele de muncă, de la 1 octombrie
Confirmat oficial: Reges-Online, noul registru obligatoriu pentru contractele de muncă, de la 1 octombrie
Sébastien Lecornu ar putea fi noul prim-ministru din Franța
Sébastien Lecornu ar putea fi noul prim-ministru din Franța
ANPC

ANPC / sursa foto: facebook

„Ca urmare a celor constatate, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni contravenționale, sesizând totodată și organele competente pentru continuarea verificărilor”, au transmis  reprezzentanții instituției într-un comunicat oficial.

Festivalul organizat de Primăria Ploiești

Primăria Ploiești a desfășurat recent festivalul Republica de sub Castani. Primăria Municipiului Ploiești le-a permis comercianților să amplaseze temporar terase și vehicule de tip food truck pe Bulevardul Independenței.

Circulația rutieră pe această arteră a fost restricționată pe durata weekendului, pentru buna desfășurare a evenimentelor din timpul festivalului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:02 - Simboluri fasciste pe ușile unei sinagogi. Bărbat condamnat la un an de închisoare
19:54 - Bonusuri la Romsilva: Un milion de euro pentru 13 directori, în doi ani
19:45 - Alegeri parlamentare 2025. Scheletele din dulapul unui candidat de pe lista PAS. Medicul care a dat prioritate vizite...
19:34 - Confirmat oficial: Reges-Online, noul registru obligatoriu pentru contractele de muncă, de la 1 octombrie
19:26 - Marco Rubio declară război cartelurilor. SUA amenință cu atacuri directe
19:17 - Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre Gabi Bădălău: pensia alimentară neachitată este de 200.000 de euro

Proiecte speciale