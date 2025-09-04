Social Festivalul Sinaia Forever 2025. Nume mari de artiști care vor urca pe scenă de zilele orașului







Festivalul Sinaia Forever 2025. Primăria Sinaia pregătește un eveniment așteptat cu nerăbdare de localnici dar și de turiști. Festivalul va aduce pe mai multe scene amplasate în stațiune o serie de artiști celebri, acoperind o gamă largă de genuri muzicale, de la rock și folk, la pop, rap și muzică populară.

În acest weekend, la a treizecea ediţie a festivalului Sinaia Forever, au fost pregătite concerte, târguri, paradă militară şi evenimente culturale.

Mai mulți artiști importanți și recunoscuți vor urcape scenă, printre care se regăsesc Vunk, Damian and Brothers, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Adriana Antoni, Florin Ristei, Feli, Cabron, Rareș, Jo, Misha Miller, Tania Turtureanu, Ilinica, Sebi David, Cimpoierii din Transilvania, Gheorghe Gheorghiu, Ducu Bertzi, Vasile Șeicaru, Emeric Imre și Cătălin Stepa. Evenimentul promite o varietate stilistică, acoperind mai multe genuri muzicale și atrăgând un public divers.

În acest weekend, Casa Memorială „George Enescu” devine gazda unor evenimente speciale organizate în cadrul Festivalului Sinaia Forever, care aduc împreună muzica, arta și istoria, toate cu acces gratuit pentru public.

Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 15:00, are loc evenimentul „Memoria Timpului – Route Napoléon în corespondența lui George Enescu”, urmat de „De vorbă cu pianul”, o întâlnire dedicată muzicii.

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 12:00, publicul este invitat la un recital special de pian la patru mâini, intitulat „Valsuri și polci de Iosif Ivanovici”, anunță Primăria Sinaia.

Primăria Sinaia a amenajat trei scene în zona centrală a orașului, unde vor avea loc o serie de evenimente dedicate diferitelor grupe de vârstă. În paralel, organizatorii au delimitat trei spații distincte: o zonă pentru comercianți, un spațiu destinat copiilor și o „zonă a gusturilor”, concepută pentru iubitorii de gastronomie.

Traficul rutier pe bulevardul Carol I va fi restricționat pe porțiunea dintre sensul giratoriu de la Hotel Internațional și cel de la stația de carburanți Petrom. Măsura a intrat în vigoare începând cu 4 septembrie, ora 08:00, și va rămâne valabilă până în 7 septembrie, ora 24:00.

De asemenea, strada Octavian Goga va fi închisă în intervalul 3 septembrie, ora 08:00, până pe 8 septembrie, ora 13:00. Pentru a facilita circulația, autoritățile au stabilit rute alternative.

Pentru deplasarea dinspre București către Brașov, se recomandă ocolirea prin Calea București – Calea Prahovei – Calea Brașovului sau printr-o variantă ce include bulevardul Republicii, străzile M. Kogălniceanu, Theodor Aman, Cășierii, Furnica, Mănăstirii, Eroilor, bulevardul Carol I și bulevardul Ferdinand.

În sens invers, de la Brașov spre București, variantele ocolitoare sunt Calea Brașovului – Calea Prahovei – Calea București sau bulevardul Ferdinand – bulevardul Carol I – strada Eroilor – strada Mănăstirii – strada Furnica – strada Cășierii – strada Theodor Aman – strada M. Kogălniceanu – bulevardul Republicii – Calea București.