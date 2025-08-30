Social Sania de vară, noua atracție a turiștilor care ajung la Predeal. Va funcționa pe tot parcursul anului







Turiștii dornici de adrenalină nu mai trebuie să aștepte iarna pentru o tură cu sania. Pe pârtia Clăbucet din Predeal, aceștia pot parcurge un traseu de aproape un kilometru cu sania de vară. „Predeal Mountain Coaster” are în spate o investiție de peste un milion de euro și promite să devină punctul de atracție al stațiunii montane. Instalația modernă le oferă turiștilor senzații tari pe tot parcursul anului, nu doar iarna.

Traseul saniei are o lungime totală de 822 de metri și o diferență de nivel de 91 de metri. Urcarea se face pe 332 de metri cu ajutorul unui cablu, iar coborârea, de 490 de metri, este partea care ridică nivelul de adrenalină. Viteza poate fi controlată de pasager printr-o manetă, dar săniile pot atinge chiar și 40 km/h.

Sistemul este dotat cu frâne magnetice, centuri de siguranță și mecanisme de protecție. Fiecare sanie poate transporta fie un adult singur, fie un adult împreună cu un copil de până la 12 ani, cu o greutate totală de maximum 130 kg.

Noua atracție dispune de 22 de sănii și poate funcționa pe tot parcursul anului, atâta timp cât condițiile meteo o permit. Prețul unei ture este de 28 de lei, iar programul de funcționare este zilnic între orele 10.00 și 17.00. În caz de ceață densă, ploi torențiale sau viscol, instalația este oprită pentru siguranța turiștilor.

Săniile sunt amplasate în imediata apropiere a pârtiei Clăbucet, oferind turiștilor o panoramă impresionantă asupra Predealului. Conform autorităților locale, instalația este realizată din aluminiu și polietilenă.

Predealul nu va fi singura stațiune cu sanie de vară. La Sinaia, de la cota 1400 până la cota 1000, se află în lucru un traseu spectaculos, de peste doi kilometri, care va deveni cel mai lung din România. Investiția, estimată la 12 milioane de lei, va pune la dispoziția turiștilor 65 de sănii și va completa oferta de distracție a stațiunii regale.