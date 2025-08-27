EVZ Special 2025, un an dificil pentru turismul balnear. Scade durata sejurului în stațiuni







Stațiunile balneoclimaterice au reușit să atragă un număr în creștere de turiști în prima jumătate a anului. Cu toate acestea, majorarea TVA-ului din industria HoReCa, modificarea modului de acordare a voucherelor de vacanță și creșterea costurilor de trai vor face ca turismul balnear să fie pe minus la finalul lui 2025.

Turismul balnear a avut un început de an bun, însă previziunile pentru a doua jumătate a lui 2025 sunt de scădere. Asta deși stațiunile balneoclimaterice atrag clienți întregul an. Iar durata sejururilor este considerabil mai mare decât media la nivel național.

„În primele șase luni ale anului, gradul de ocupare a fost bun. Aproape între 20-30% dintre rezervări au fost făcute pe vouchere de vacanță. Avem colegi care s-au specializat în servicii pe vouchere, pentru turiștii care vin zona publică”, a explicat Nicu Rădulescu, președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR).

Creșterile au fost generate de stațiunile balneoclimaterice montane, dar și de unitățile care oferă facilități de tip spa și wellness. „Și anul trecut, nivelul de ocupare a crescut între 10 și 15%, în special în stațiunile de munte. Dar și pe litoral avem un turism puternic, chiar dacă este sezonier. Stațiunile de pe litoral au început să lanseze programe de sănătate pentru familiști. Și au început să se miște foarte bine lucrurile”, precizează Nicu Rădulescu.

Creșterea pe zona de spa și wellness din turismul balnear vine, în principal, ca urmare a extinderii plajei de clienți. Astfel, dacă în urmă cu câțiva ani media de vârstă a turiștilor din stațiunile balneare era foarte ridicată, în prezent a început să scadă. Tot mai mulți turiști în vârstă de 30-40 de ani vin în stațiuni cu familiile, cu copii mici, pentru că „au prins gustul tratamentelor balneare”, susține președintele OPTBR.

Se înregistrează însă și scăderi. „În bazele de tratament am avut destul de mulți turiști. Dar mai puțini au venit anul acesta prin Ministerul Muncii, pentru că nu au avut bilete. Abia avem vreo 40.000 de turiști. În urmă cu câțiva ani, aveam aproape 200.000. Dar acum a scăzut numărul de bilete care sunt subvenționate. Deși și aici plătește asiguratul o parte, nu este nimic gratuit”, specifică Rădulescu.

Potrivit specialistului, turismul balnear are o durată medie a sejurului de 5, 6 zile. Aproape triplu față de media înregistrată la nivel național. Este un potențial care poate fi exploatat mai eficient, mai ales că stațiunile atrag turiști întregul an, nu doar în sezoane.

O altă zonă care este insuficient valorificată este cea a turismului de incoming. În prezent, numărul turiștilor străini reprezintă doar 10% din cel total. Conform estimărilor, anul trecut, considerat unul bun pentru turismul balnear, stațiunile au înregistrat aproape 1,2 milioane de turiști.

Deși prima jumătate a anului a fost bună, estimările pentru finalul lui 2025 sunt de scădere. „Primele șase luni au fost bune, cu creșteri de 10-15%, chiar și 20%. Nu la toți, ci la cei care au resurse balneare, care au ape termale și o rată a profitului mai ridicată. Estimarea pe final de an este însă pe minus, mai ales dacă vor mai fi modificări în legislație. Acum au crescut TVA-ul cu două procente. Dar, dacă se face și greșeala de a-l alinia la celelalte și se merge la 21%, o să fie un dezastru. Pentru noi prioritar este să menținem TVA-ul la nivelul la care este. Pentru că prestăm servicii de sănătate, suntem asimilați prin actul de înființare unităților medico-sanitare. Deci ar trebui să avem un TVA mai scăzut, niște facilități. Dar, dacă se va crește taxa, vom închide porțile. Pentru că va fi extrem de greu să ridicăm prețurile cu cel puțin 10%. Nu mai avem de unde”, subliniază președintele OPTBR.

Semnalele scăderii încep să devină vizibile. Numeroși operatori din stațiunile balneare oferă deja pachete turistice mai scurte, de trei sau patru zile. Motivul îl reprezintă faptul că oamenii nu mai au bani, dar și pentru că s-au redus voucherele de vacanță, susține Nicu Rădulescu. „Oamenii nu mai vor să plătească 50% la vouchere – adică jumătate turistul, jumătate statul. Din acest motiv, nu mai putem să mizăm pe această piață turistică, care se dezvoltase frumos”, concluzionează acesta.