Reguli noi la ajutoarele sociale. Trec de la primării la Muncă

Serviciile sociale precum asistența socială sau ajutoarele sociale, care în prezent sunt gestionate la nivelul primăriilor, ar putea trece în subordinea instituțiilor deconcentrate care funcționează la nivelul Ministerului Muncii. Măsura este prevăzută într-o propunere din proiectul de reformă administrativă pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna a declkarat că aceste sarcini „nu ar trebui să fie neapărat în curtea administraţiei locale”.

„Avem şi o propunere cu privire la degrevarea autorităţilor de anumite sarcini care nu ar trebui să fie neapărat în curtea administraţiei locale, a primăriei. Vorbim aici de asistenţii sociali care ar trebui să plece, tot pachetul acesta de servicii sociale sau ajutoare sociale să treacă la Ministerul Muncii, la autorităţile deconcentrate de la Ministerul Muncii”, a explicat vicepremierul.

Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul social este acordat persoanelor și familiilor aflate în dificultate, care nu dispun de venituri suficiente pentru a-și asigura un trai minim decent. Beneficiarii ajutorului social sunt în principal familiile și persoanele singure care au un venit lunar net pe membru de familie sub pragul stabilit anual de Guvern pentru venitul minim garantat.

Acest ajutor este destinat în special celor aflați în situații vulnerabile, cum ar fi familiile cu mulți copii, persoanele cu handicap, pensionarii cu pensii foarte mici, șomerii fără drept la indemnizație, dar și alte categorii defavorizate. Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să depună o cerere la primăria locală, care verifică condițiile de eligibilitate, inclusiv veniturile și situația socială.

De asemenea, legea prevede că ajutorul social poate fi acordat cu condiția ca beneficiarii să respecte anumite obligații, precum înscrierea copiilor la școală sau participarea la programe de formare profesională.

Datele oficiale arată că aproximativ 200.000 de familii din România primesc acest tip de sprijin social, însă numărul exact poate varia în funcție de regiune și de criteriile stabilite la nivel local.

Tanczos Barna a precizat că proiectul de reformă administrativă include și alte măsuri. Printre acestea se numără acordarea către administrațiile locale a unor noi instrumente pentru constrângerea contribuabililor să își achite datoriile către bugetele locale, dar și reducerea limitelor de cheltuieli în cazul primăriilor. Potrivit vicepremierului, obiectivul este eficientizarea activității autorităților locale și adaptarea atribuțiilor acestora la competențele prevăzute de lege.

