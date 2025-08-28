Social București, evitat de turiștii străini. Budapesta și Bulgaria, poli ai turismului







București a fost vizitat în primele șase luni din 2025 de aproximativ 950.000 de turiști. Datele oficiale arată că doar 180.000 dintre aceștia au fost vizitatori străini. Restul au fost români din afara Capitalei, informează INS. Deși numărul turiștilor crește ușor de la an la an, ritmul este mult mai lent decât în alte capitale europene, iar România continuă să rămână mult în urma vecinilor săi.

În 2024, Capitala a înregistrat aproape 2 milioane de turiști, însă sub 400.000 au fost din afara țării. Comparativ, Bulgaria a atras 13 milioane de turiști străini, stabilind un record istoric. În acest context, România și Bucureștiul rămân printre ultimele din Uniunea Europeană la numărul de vizitatori din afara țării.

Unul dintre motivele principale pentru care Bucureștiul nu reușește să atragă turiști străini este lipsa unei strategii coerente de promovare internațională. În timp ce capitale precum Viena, Praga sau Budapesta investesc masiv în marketing turistic, Bucureștiul rămâne aproape invizibil pe harta Europei.

Autoritățile locale și naționale nu au lansat campanii consistente care să promoveze orașul ca destinație atractivă, iar proiectele punctuale rămân insuficiente pentru a genera un flux semnificativ de vizitatori.

Un alt factor major îl reprezintă accesul dificil către Capitală. Potrivit Ministerului Economiei, peste 80% dintre turiștii străini care vin anual în România intră cu mașina, însă drumurile lungi și aglomerate descurajează vizitele.

Deși s-au făcut progrese, lipsesc încă porțiuni esențiale de autostradă, iar conexiunile rapide între orașele mari sunt limitate. Spre exemplu, tronsonul Pitești – Sibiu, esențial pentru legătura cu vestul Europei, va fi gata abia în 2028. La acestea se adaugă starea precară a infrastructurii feroviare: trenurile internaționale sunt lente, iar lipsa unor legături directe rapide cu marile capitale europene reduce competitivitatea Bucureștiului.

Bucureștiul ar putea atrage mai mulți turiști dacă ar valorifica mai bine patrimoniul său arhitectural. În prezent, însă, numeroase clădiri istorice și muzee se află într-o stare avansată de degradare.

Exemplul cel mai cunoscut este Palatul Cantacuzino de pe Calea Victoriei, unde lucrările de renovare s-au oprit la doar 25%. De asemenea, Muzeul Național de Istorie este deschis publicului doar în proporție de 20%, restul clădirii fiind închisă din motive de siguranță. Aceste situații transmit un mesaj descurajator pentru turiștii străini interesați de istorie și cultură.

Chiar și inițiativele menite să atragă turiștii au eșuat. De exemplu, autobuzele turistice achiziționate cu 70.000 de euro bucata au stat în garaj timp de trei ani, fără să fie puse în circulație.

De asemenea, lipsesc rutele pietonale integrate, pistele de biciclete bine amenajate și pachetele turistice personalizate pentru vizitatorii străini. Experiența unui city break în București rămâne fragmentată și greu de planificat pentru cineva care nu cunoaște orașul.

Un raport realizat la finalul lui 2024 arată diferențe uriașe între București și alte capitale din Europa Centrală, de Est și Balcanii de Vest.

Turiști străini în 2024:

Viena – peste 6,5 milioane

Praga – peste 6 milioane

Atena – peste 5 milioane

Budapesta – între 3,5 și 4 milioane

Varșovia – peste 3 milioane

Zagreb – peste 1 milion

Ljubljana – aproximativ 900.000

Bratislava – peste 800.000

Sofia – aproximativ 780.000

Belgrad – peste 700.000

București – aproape 400.000

Skopje – peste 300.000

Sarajevo – peste 250.000

Tirana – aproape 200.000

Podgorica – peste 100.000

Cifrele arată clar decalajul: Bucureștiul atrage de 10 ori mai puțini turiști decât Viena și de 5 ori mai puțini decât Budapesta.

Un caz aparte este Bulgaria, care a reușit să valorifice eficient avantajul geografic și aderarea la Spațiul Schengen. În 2024, țara a stabilit un record istoric de 13 milioane de turiști străini, ceea ce o plasează în topul destinațiilor din Europa de Sud-Est.

Autoritățile de la Sofia au investit masiv în promovare, infrastructură și diversificarea ofertelor turistice. Stațiunile de pe litoral, zonele montane și traseele culturale au beneficiat de strategii integrate, care au atras un flux constant de vizitatori.

Specialiștii în turism consideră că România, și implicit Bucureștiul, ar putea atrage mult mai mulți turiști dacă ar fi implementată o strategie națională coerentă. Aceasta ar trebui să includă:

investiții în promovare internațională;

modernizarea infrastructurii;

reabilitarea monumentelor istorice;

dezvoltarea pachetelor turistice integrate;

crearea de evenimente internaționale atractive.

Fără aceste măsuri, Capitala riscă să rămână blocată mult timp la sub 500.000 de turiști străini anual, un nivel extrem de scăzut raportat la potențialul real al orașului.