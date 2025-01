Social Topul destinaţiilor pe 2025. România se numără printre ele. Hotelul de cinci stele din București, recomandat pentru turiști







Topul destinațiilor pentru 2025. Revista Vogue a făcut un top al destinaţiilor mondiale pentru anul 2025, top pe care l-au deschis cu România. Jurnaliştii au luat în considerare protestele din Barcelona, Veneţia, Mallorca şi criza apei din Sicilia, generată de valul prea mare de turişti. De data aceasta, ei au băgat în top destinații neobișnuite. „Nu este nu mai despre unde cineva poate merge, ci şi despre unde ar trebui să meargă”, scriu editorii.

Topul destinațiilor pentru anul 2025

Ei au întocmit o listă care este deschisă de ţara noastră, iar Bucureştiul este menţionat prin prisma muzeelor care pot fi găsite în Capitală. Pe locul 2 și 3 se află SUA și Australia.Un jurnalist a spus că România merită vizită și că a fost prea mult timp o țară subestimată. El a declarat că hotelul Corinthia din București s-a deschis și că turiștii pot avea o experiență de cinci stele.

S-a deschis hotelul Corinthia din București

„A durat ceva să ajungă în acest, dar simţim că, în sfârşit, România iese din umbra istoriei tumultoase a secolului al XX-lea. Are una dintre economiile care cresc cel mai rapid în Uniunea Europeană, industriile culturale şi gastronomice înfloresc şi este una dintre puţinele ţări de pe Glob care are de toate – de la scena artistică din Cluj-Napoca, la plimbările pe potecile din Munţii Carpaţi care te lasă cu gura căscată, la plajele de la Marea Neagră şi până la muzeele de talie mondială din capitala Bucureşti. (Personal, abia aştept să ajung acolo după ce, recent, am văzut noua adaptare a filmului Nosferatu, realizată de Robert Egger).

Cu toate acestea în minte, nu a fost niciodată un moment mai bun să faceţi o vizită – şi, odată cu deschiderea hotelului Corinthia din Bucureşti, în 2025, veţi avea o experienţă sclipitoare de cinci stele, care vă poate servi drept rampă de lansare pentru a explora această ţară extrem de subestimată din Europa”, a spus el.

Transilvania nu este doar despre Dracula

Jurnalistul de la Vogue i-a sfătuit pe turiști să viziteze Transilvania. El a spus că Transilvania nu este doar despre Dracula și că aceștia se pot caza la hoteluri luxoase, dar cu prețuri avantajoase.

„Asiguraţi-vă că vă faceţi timp să vizitaţi şi Transilvania, dar nu numai pentru castelele medievale demne de poveştile cu Dracula. Este un întreg univers de cazări luxoase la preţuri avantajoase, unele outdoor, care pun accent pe wellness. Exemple sunt de la favorita de multă vreme încoace Bethlen Estate, până la nou apăruta pe listă Matca, unde puteţi învăţa apicultură sau ritualuri de hay bathing. Doar să nu cereţi un tratament facial… vampiresc, a scris Liam Hess.