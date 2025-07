Social Atenție unde opriți în Bulgaria. Drumurile sunt foarte periculoase!







Călătoria prin Bulgaria poate să fie provocatoare, cel puțin asta susțin unii dintre turiștii care au trecut prin asta. Care sunt metodele prin care puteți fi jefuiți.

Prin Bulgaria ca prin vestul sălbatic

Totul a pornit de la postarea unui român pățit. ”Poate pare de domeniul trecutului, dar ați întâmpinat vreodată probleme pe Bulgaria? Să vă simțiți în nesiguranță, să vă oprească cineva pe timp de noapte. Noi am avut o experiență mai puțin plăcută acum 3 ani și am o oarecare frică!” a scris cineva pe un grup de călătorii.

În replica un alt turist român și-a povestit experința. ”Eu nu aș mai circula pe timp de noapte deși e mai ok că e drumul liber. Am pățit anul trecut ceva foarte dubios. Eram în spatele unui autocar și la un moment dat bordul mașinii noastre era brad de Crăciun. Mașina nu mai acționa la nimic. Am oprit ușor pe dreapta și între timp la vreo 5 min s-a oprit o mașină în spatele nostru și șoferul avea o lanternă pe cap.

În tot acest timp mașina nu a mai pornit și după ca printr-o minune a pornit și am plecat. Mașina 1400 de km nu a mai avut absolut nimic. Ulterior ne-am documentat și ei se ocupa și cu treaba asta”, a explicat turistul.

Nu doar bulgarii, ci și românii sunt experți la jafuri

O altă persoană și-a povestit experința de la Tăndărei. ”Am trecut de mai multe ori prin Bulgaria și nu am avut incidente. În schimb am pățit în România. Am trecut prin Țăndărei, pe drumul blocat, însă probabil “băieții”aveau deja client, sau abia se adunaseră. Circulăm cu Waze (cred) și nu aveam nici o alertă de “drum închis”, și totuși băieții erau acolo cu mașinile și blocaseră drumul.

Am întors, am căutat ruta ocolitoare, însă ne macina faptul că nu știam care fusese faza acolo. De ce era închis drumul și nu era anunțat nicăieri. Spre dimineață am găsit și știrea. Mare noroc am avut ca nu am fost noi”, a povestit un alt pățit.