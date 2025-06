Social Ce acte îți trebuie să treci cu mașina care nu e ta în Turcia. Procura este necesară







Cei care decid să meargă cu mașina, care nu e proprietate personală, în Turcia, trebuie să știe că au nevoie de anumite documente. Mai exact, o procură care să ateste că pot folosi această mașină.

Prevederi diferite pentru Turcia

Cei care pleacă cu mașina altcuiva în spațiul non UE, cum ar fi de exemplu Turcia, au nevoie de procură. Nu de alta, dar la vamă se cer toate actele mașinii pentru siguranță. Unii turiști au reușit să treacă cu această procură în limba engleză.

”Noi am avut contract în română/engleză iar la vamă a vrut în turcă. Și i-am zis clar că engleza e peste tot să o resolve. Ne-a ținut vreo 10 minute și a zis tamamm”, a explicat un turist pe un forum de profil. ”Eu am trecut de 5 ori până acum cu mașina în leasing și am avut procura emisă de firma de leasing în limba engleză și nu am avut nici o problemă niciodată”, a mai spus altcineva.

Doar că regulile legate de trecerea cu frontiera turcă sunt destul de clare. Acestea se află pe site-ul MAE, acolo unde este specificat exact ce fel de documente sunt necesare.

Documente în limba turcă

Așadar trebuie să dețineți ”documentele autovehiculului, inclusiv asigurarea internaţională tip carte verde. Împuternicire (procură), tradusă în limba turcă, din partea proprietarului autoturismului (persoană fizică sau juridică). Pentru a putea conduce autoturismul respectiv din România în Turcia şi retur. Atenţie! Procura trebuie să fie tradusă de către un traducător autorizat, autentificată la notar şi apostilată.

Pentru autoturismele închiriate, trebuie să prezentaţi contractul de închiriere şi traducerea acestuia în limba turcă, legalizată şi apostilată”, se arată pe site-ul ministerului. Pentru fiecare categorie de autovehicule sunt alte reguli. Microbuzele se supun altui regim juridic. Cert este că, potrivit instituțiilor statale cel mai sigur este să aveți procura tradusă în limba turcă, Faptul că unii au reușit să treacă cu documentul în engleză, nu vă garantează succesul.