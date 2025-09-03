Economie Prima țară din Europa ce renunță complet la numerar. Cumpărături fără cash







Economia fără numerar este obiectivul major al premierului Edi Rama, care a anunțat că până în 2030 Albania ar putea deveni prima țară din lume ce renunță complet la bani fizici, potrivit Politico.

Într-o țară unde expresia „cash is king” este mai degrabă o regulă de supraviețuire decât un slogan turistic, ambiția guvernului de a digitaliza plățile promite să lovească în economia gri și în fluxurile ilegale de bani. Totuși, între tradiția de a ține banii „sub saltea”, lipsa de încredere în bănci și infrastructura insuficientă, planul ridică atât speranțe, cât și mari semne de întrebare.

În Balcani, unde cultura banilor cash are rădăcini adânci, ideea de a trece la o economie fără numerar pare aproape revoluționară. Premierul Edi Rama a prezentat proiectul ca pe o strategie națională menită să modernizeze Albania, să o apropie de standardele europene și să combată economia informală, estimată la aproape jumătate din PIB.

Guvernul argumentează că dispariția banilor fizici ar reduce drastic tranzacțiile netaxate, ar micșora spațiul de manevră al rețelelor de crimă organizată și ar facilita colectarea impozitelor.

În plus, Albania ar intra în istorie ca prima țară din lume care își digitalizează integral plățile – o carte de vizită puternică pentru un stat candidat la Uniunea Europeană.

Dar această viziune intră în coliziune cu realitatea cotidiană. În cafenelele din Tirana, în taxiurile din Shkodër sau în micile magazine de cartier din Vlora, banii cash nu sunt doar preferați, ci adesea singura opțiune.

Încercarea de a plăti cu cardul sau telefonul mobil stârnește priviri nedumerite sau chiar refuzuri ferme.

Unul dintre principalele motive invocate de guvern pentru a promova o economie fără numerar este lupta cu economia informală. Estimările variază între 29% și 50% din PIB – procente uriașe, care pun Albania pe lista țărilor cu cele mai ridicate niveluri de „gri economic” din Europa.

În practică, asta înseamnă milioane de tranzacții zilnice care nu sunt declarate: de la plățile cash pentru muncitori în construcții sau agricultură, la chiriile plătite în plic, până la sumele cheltuite în magazine sau saloane de frumusețe care nu emit bon fiscal.

Dispariția numerarului ar forța fiecare tranzacție să fie înregistrată digital. Astfel, statul ar colecta mai multe taxe, iar concurența neloială dintre firmele „la negru” și cele corecte s-ar diminua. În plus, combaterea spălării banilor ar deveni mai eficientă, deoarece fiecare transfer ar lăsa o urmă clară.

Totuși, implementarea unui asemenea sistem nu este lipsită de riscuri. În lipsa unei infrastructuri digitale accesibile și ieftine, atât firmele, cât și cetățenii ar putea fi descurajați să participe la economia oficială, riscând să se creeze noi forme de evitarea regulilor.

Un obstacol major în calea unei economii fără numerar este neîncrederea istorică a albanezilor în instituțiile financiare. Această reticență are rădăcini adânci în evenimentele dramatice din anii ’90, când schemele piramidale au ruinat milioane de familii.

La acea vreme, „investițiile” în companii care promiteau câștiguri fabuloase au dus la prăbușirea economiei și la pierderi de aproximativ 1,2 miliarde de dolari – jumătate din PIB-ul țării. Revoltele care au urmat s-au soldat cu mii de victime și cu o traumă colectivă care persistă până astăzi.

De atunci, pentru mulți albanezi, banii ținuți la bancă sunt bani nesiguri. Doar 34% din populație declară că are încredere în bănci, iar mai puțin de jumătate deține un cont bancar. Chiar și cei care au carduri le folosesc rar, preferând să retragă rapid numerarul.

În aceste condiții, guvernul are de înfruntat nu doar bariere tehnice, ci și bariere psihologice și culturale. Fără o campanie amplă de educație financiară și fără reforme reale în sistemul bancar, trecerea la o economie fără numerar ar putea întâmpina o opoziție socială puternică.

O altă provocare majoră ține de infrastructură. Chiar dacă Albania are o rată relativ bună de utilizare a smartphone-urilor, plățile digitale nu sunt încă răspândite. Costurile asociate cu tranzacțiile electronice sunt ridicate: pentru un transfer de 500 de euro între bănci locale, comisionul poate ajunge la 50 de euro – o sumă prohibitivă.

În plus, magazinele și micile afaceri se plâng de taxele mari percepute pentru plățile cu cardul, care pot ajunge până la 3,5% per tranzacție. Într-o economie unde marjele de profit sunt reduse, aceste costuri fac ca numerarul să fie preferat.

Pentru ca economia fără numerar să devină realitate, guvernul trebuie să asigure o infrastructură digitală ieftină și accesibilă: comisioane reduse, plăți instantanee, cursuri de schimb transparente. În lipsa acestora, digitalizarea ar putea adânci inegalitățile și ar afecta mai ales micii comercianți și categoriile vulnerabile.

O economie fără numerar ar aduce câștiguri clare statului: mai multe taxe colectate, o mai bună monitorizare a fluxurilor financiare și o aliniere la standardele europene. Băncile ar beneficia și ele, prin creșterea numărului de clienți și a volumului de tranzacții.

În schimb, pentru cetățeni, avantajele sunt mai greu de perceput. Plățile digitale pot fi rapide și comode, dar costurile ascunse și lipsa de încredere în bănci rămân bariere serioase. În plus, mulți albanezi din mediul rural sau din diaspora se bazează pe remitențe cash, trimise prin canale informale.

Pierzătorii direcți ai unei economii fără numerar ar fi cei care profită de economia gri: patroni care evită taxele, angajatori care plătesc salarii „la plic”, dar și rețelele criminale care spală bani prin tranzacții cash. Totuși, dacă sistemul digital nu va fi transparent și accesibil, ar putea apărea forme alternative de evitare – de la criptomonede la plăți ilegale prin rețele obscure.

O parte a opoziției politice a reacționat critic la planul premierului. Genc Pollo, fost vicepremier și cofondator al Partidului Democrat, a numit ideea de a impune o economie fără numerar „ca și cum ai omorî găinile cu artileria” – o măsură disproporționată, care ar putea lovi libertatea individuală a cetățenilor de a-și gestiona economiile cum doresc.

Și alți lideri politici suspectează că inițiativa are un substrat politic, fiind mai degrabă o tactică de imagine a guvernului pentru a abate atenția de la problemele reale: corupția, costul ridicat al vieții și emigrarea masivă.

În plus, există temeri legate de supravegherea excesivă. O economie fără numerar ar permite statului să monitorizeze fiecare tranzacție, ridicând întrebări despre confidențialitatea datelor și libertatea economică.

Țări precum Suedia, Estonia sau Irlanda au făcut pași importanți spre o economie fără numerar, însă contextul lor este diferit. Suedia, de exemplu, are o populație cu un nivel ridicat de educație financiară, încredere mare în instituții și o infrastructură digitală bine pusă la punct.

Estonia a construit un ecosistem digital de invidiat, în care aproape toate serviciile publice și private se desfășoară online. În aceste state, trecerea la plăți electronice a fost un proces natural, bazat pe beneficii clare și pe costuri reduse.

Albania, în schimb, pornește cu un handicap major: neîncrederea în bănci, corupția instituțională și infrastructura scumpă. Lecția principală pentru Tirana este că nu e suficient să impui o economie fără numerar prin lege; trebuie să creezi mai întâi condițiile pentru ca cetățenii să o accepte și să o prefere.

Pentru ca proiectul unei economii fără numerar să aibă șanse de reușită, Albania ar putea lua în considerare soluții inovatoare: implementarea unei monede digitale a băncii centrale, integrarea rapidă cu sistemul european SEPA și reducerea drastică a comisioanelor pentru transferuri.

Un alt aspect îl reprezintă criptomonedele și stablecoin-urile, care, deși controversate, ar putea oferi alternative de plată mai flexibile. Totuși, fără un cadru legal clar și fără o strategie pe termen lung, riscurile ar putea depăși beneficiile.

Planul lui Edi Rama de a transforma Albania într-o economie fără numerar până în 2030 este unul dintre cele mai ambițioase și controversate proiecte din istoria recentă a țării. Dacă ar reuși, Albania ar intra în istorie ca pionier global. Dacă eșuează, ar putea adânci neîncrederea cetățenilor în stat și în instituțiile financiare.

Succesul depinde nu doar de voința politică, ci și de capacitatea guvernului de a reconstrui încrederea în bănci, de a moderniza infrastructura digitală și de a face tranziția accesibilă pentru toți cetățenii, nu doar pentru elitele urbane.

Între promisiunea de modernizare și riscul de respingere socială, Albania se află în fața unei alegeri istorice. Economia fără numerar poate fi fie cheia spre integrarea europeană și dezvoltare, fie un experiment hazardat care amplifică vechile traume financiare.