Justitie Noi detalii în cazul celor 60 de percheziții: Bani rusești, carduri „МIR” și aplicații Telegram. Schema prin care un partid ar fi cumpărat alegători







Republica Moldova. Numărul persoanelor reținute în dosarul de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare a banilor în proporții deosebit de mari a ajuns la șapte. În cadrul celor 60 de percheziții, oamenii legii au ridicat bani în mai multe valute. De asemenea carduri bancare rusești de tip „MIR”, telefoane, laptopuri, documente, înscrisuri de ciornă. Totodată, o armă deținută ilegal, stații radio și un automobil de lux, presupus a fi achiziționat din bani obținuți ilegal. De asemenea, au fost ridicate purtători de informație cu date relevante pentru anchetă.

Poliția susține că membrii grupării utilizau aplicația mobilă a băncii ruse „Promsviazybank”, aflată sub sancțiuni internaționale, pentru a transfera și lichida fonduri dubioase. O parte din bani erau convertiți prin Telegram, cu ajutorul unui bot-canal, folosind aplicația „VPN Russia”.

Potrivit anchetatorilor, suspecții primeau instrucțiuni directe din Federația Rusă, prin canale de Telegram. Fiind implicați și în campanii de distribuire a unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram.

În interceptările publicate de Poliție, activiștii formațiunii „Inima Moldovei” discută despre împărțirea banilor pentru luna iulie. Câte 1.000 de lei per persoană, iar pentru august și septembrie erau anunțați că vor primi sume mai mari.

Printre reținuți se află viceprimarul municipiului Comrat și trei membri ai organizației teritoriale a formațiunii politice vizate. În total, 17 persoane au statut de bănuit, dintre care 13 sunt cercetate în stare de libertate.

Oamenii legii au publicat imagini video și audio din timpul operațiunii, inclusiv cadre în care apare viceprimara de la Comrat alături de înscrisuri ridicate în timpul perchezițiilor.

Marți, 2 septembrie, Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției au desfășurat, în paralel, zeci de percheziții la Chișinău și în sudul Republicii Moldova. Printre cei ridicați se numără viceprimarul municipiului Comrat și mai mulți membri ai unei formațiuni politice suspectate de legături cu o organizație criminală coordonată din Federația Rusă.