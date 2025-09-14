Cătălin Scărlătescu, chef de succes fără diplomă de Bacalaureat. Cum a devenit unul dintre cei mai cunoscuți bucătari

Cătălin Scărlătescu, cunoscut pentru talentul său în bucătărie și pentru aparițiile din emisiuni TV, este unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Puțini știu însă că succesul său profesional nu se bazează pe diplome sau pe școli, ci pe pasiunea și experiența acumulată de-a lungul timpului.

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România. Ani la rând a făcut parte din juriul emisiunii „Chefi la cuțite”, iar publicul l-a revăzut ulterior și la „MasterChef”. De asemenea, a acceptat provocarea „America Express”, unde a concurat alături de fosta sa parteneră, Doina Teodoru.

Pasiunea pentru bucătărie a apărut la 16 ani, când lucra ca și curier la un hotel din Eforie Sud. Încă de atunci visa să-și deschidă propriul restaurant. La 20 de ani a plecat în străinătate, a muncit pe un vapor și apoi s-a stabilit în Germania, unde a lucrat în restaurante de renume.

Celebrul bucătar a renunțat la școală și nu a susținut examenul de Bacalaureat, fiind foarte pasionat de gătit. Totuși, experiența dobândită în bucătăriile din străinătate i-a fost însă extrem de valoroasă, iar după ce a revenit în România a devenit bucătar-șef la restaurantul Angels, apoi executive manager la Museum și co-partener la „Il Gambero Rosso”.

Deși nu are o diplomă care să-i ateste studiile, acesta a intrat în televiziune datorită talentului său. Alături de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, a format echipa de jurați a primului show culinar de la PRO TV, „MasterChef”. Ulterior, a devenit una dintre vedetele „Chefi la cuțite”, pentru ca mai târziu să revină la masa juriului de la „MasterChef”.

În utlimii aproximativ patru ani, Doina Teodoru i-a fost alături chef-ului, dar cei doi și-au încheiat logodna. Fanii au aflat vestea după ce au fost publicate fotografii în care Scărlătescu apărea alături de o altă femeie.

Într-un interviu pentru Libertatea, celebrul bucătar a povestit cum și-a petrecut vacanța de vară. „Super! Am stat numai la mare, la Vama Veche, cu picioarele în nisip. Am mai făcut și băiță. Am avut și barca la Eforie Nord. Păi, eu fără barcă… La mine, viața fără barcă e pustiu. La Vama Veche te duci singur și vii cu câți poți”, a spus acesta.