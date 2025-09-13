Relația ascunsă de la „Insula Iubirii”. O poveste care a ieșit la iveală după șapte luni de secrete

„Insula Iubirii” nu aduce doar teste pentru cupluri, ci și povești neașteptate între ispite. Mattia Carnessali a confirmat la XNS că trăiește o poveste de dragoste cu una dintre cele mai cunoscute participante. „Dacă aș fi avut opțiunea, aș fi plecat cu Cristina”, a spus acesta.

În timpul filmărilor, Mattia a atras atenția Biancăi, care venise în Thailanda alături de Marian. Relația lor părea să se contureze, iar ispita italiană declara că ar fi vrut să o cunoască mai bine și după terminarea show-ului.

Finalul a fost însă altul. Bianca a ales să plece singură în marea finală, fără Marian, dar ulterior s-a împăcat cu partenerul ei și a renunțat la legătura începută cu Mattia. Astfel, povestea dintre cei doi s-a încheiat rapid.

După difuzarea emisiunii, Mattia a dezvăluit că este într-o relație de aproximativ șapte luni cu Cristina Scarlaveschi, ispita care a făcut parte din echipa insulei băieților. Cei doi au încercat să își păstreze discreția, dar în cele din urmă Mattia a confirmat legătura.

Întrebat ce alegere ar fi făcut dacă ar fi putut pleca de pe insulă cu o ispită, acesta a spus că ar fi mers cu Cristina. Răspunsul său arată că atracția exista încă din perioada filmărilor.

Astăzi, cei doi nu se mai ascund și recunosc că sunt „într-o cunoaștere”. Fanii emisiunii au fost surprinși de această confirmare, mai ales că legătura nu a fost vizibilă în timpul show-ului.

Emisiunea continuă să ofere momente neașteptate chiar și după ce camerele s-au oprit. Pentru unii, tentațiile s-au încheiat odată cu finala, dar pentru Mattia și Cristina începutul poveștii a fost abia după revenirea din Thailanda.

Cei doi au recunoscut că formează un cuplu, iar fanii au primit vestea cu entuziasm. Astfel, „Insula Iubirii” rămâne un show care aduce schimbări majore nu doar pentru concurenți, ci și pentru ispite.