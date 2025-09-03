Monden Un concurent de la Insula Iubirii, oprit de poliție. Primele declarații







Andrei Lemnaru, unul dintre concurenții de la Insula Iubirii, Antena 1, a fost recent oprit în trafic de poliție. El a fost testat cu alcooltestul, dar rezultatul a ieșit negativ. Fostul logodnic al Ellei le-a povestit fanilor despre această întâmplare. „M-a testat”, a transmis acesta.

„M-a testat poliția de parcă veneam direct de pe Insula Iubirii... dar tot ce am în sânge e zahăr și stres”, a spus Andrei pe Instagram. Această postare a stârnit amuzament în rândul fanilor emisiunii.

În trecut, Andrei a fost implicat într-un scandal legat de dependența sa de jocurile de noroc, pierzând o sumă considerabilă într-o singură noapte. De asemenea, Ella Vișan, femeia cu care a venit la Insula Iubirii, l-a acuzat de comportament agresiv. Chiar dacă aveau nunta programată, cei doi s-au despărțit în emisiunea de la Antena 1 și au căzut în ispită.

În această seară, Ella Vișan și Andrei vor avea ultimul bon fire. Cei doi vor fi nevoiți să dea explicații pentru ce au făcut în emisiune și vor decide dacă pleacă acasă singuri sau cu ispitele de care s-au apropiat, Andrușca și Teo.

Mattia Carnessali, ispită masculină în același sezon, a avut și el un trecut controversat. În noiembrie 2022, a fost prins de autorități cu o substanță interzisă asupra sa la un festival de muzică electronică din București. Substanța respectivă era cunoscută popular drept „drogul violului”. În urma acestui incident, cazul său a ajuns în atenția DIICOT, iar Mattia a fost chemat pentru audieri.

Mai mult, în timpul filmărilor pentru „Insula Iubirii”, Mattia a fost implicat într-un incident în care ar fi agresat-o fizic pe una dintre ispitele feminine, Cristina Scărlăveschi. Se zvonește că aceasta a fost lovită de Mattia într-o toaletă a unui club din Thailanda, incident care a avut loc după încheierea filmărilor. Mattia a negat acuzațiile, afirmând că nu a avut nicio relație cu Cristina și că nu a existat nicio agresiune.

Și Mirela Baniaș, fostă concurentă la „Insula Iubirii” a avut probleme cu legea înainte să participe la emisiune. Aceasta a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru furtul a 150.000 de euro din contul unei bănci, sumă pe care soțul ei i-a cerut-o pentru a o investi.

După condamnare, Mirela a executat pedeapsa în Penitenciarul Gherla, unde a trecut prin momente dificile, fiind aproape ucisă de o colegă de celulă.