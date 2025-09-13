Social

Escrocherii în vacanță. Capcanele în care cad turiștii

Comentează știrea
Escrocherii în vacanță. Capcanele în care cad turiștiiVacanță. Sursa foto: Freepik.com
Din cuprinsul articolului

Escrocherii în vacanță. Vacanțele sunt pentru mulți oameni răsplata unui an întreg de muncă. Banii sunt planificați cu atenție, bagajele pregătite minuțios, iar itinerariul atent stabilit. Totuși, în fiecare an, sute de turiști cad victime unor escrocherii, pierzând sume considerabile fără să-și dea seama.

Autoritățile și organizațiile de protecție a consumatorilor avertizează: informarea corectă și atenția la detalii sunt esențiale pentru a evita capcanele.

Escrocherii în vacanță

Problemele încep adesea chiar la aeroport sau la gară. Taxiurile neoficiale reprezintă una dintre cele mai frecvente escrocherii.

Șoferi neautorizați cer tarife mult mai mari decât cele oficiale sau manipulează contoarele. Recomandarea este clară: folosiți doar taxiurile licențiate și stabiliți întotdeauna un preț fix sau verificați funcționarea contorului înainte de pornire.

Câți simpatizanți are Georgescu printre generalii Armatei Române
Câți simpatizanți are Georgescu printre generalii Armatei Române
Tradiția lu Băsescu a fost încălcată de Nicușor Dan. Și Iohannis a respectat-o
Tradiția lu Băsescu a fost încălcată de Nicușor Dan. Și Iohannis a respectat-o
turism

turism. Dreamstime.com

Schimbul de bani este un alt moment în care turiștii sunt vulnerabili, mai ales în destinații cu monedă diferită. Ratele de schimb aparent avantajoase pot ascunde bancnote lipsă, false sau marcate subtil. Experții recomandă schimbarea banilor doar la bănci sau case de schimb autorizate și verificarea imediată a bancnotelor primite.

Fraudele la nivel stradal

În destinațiile turistice, buna dispoziție și politețea sunt adesea exploatate. Vânzătorii stradali pot oferi bilete pentru tururi sau atracții care nu există sau nu sunt valide. Lustruitorii de pantofi sau persoanele care „oferă gratuit” servicii pot solicita apoi plată pentru acestea, chiar dacă nu ați consimțit.

Taxi

Taxi. Sursa foto: Pixabay

Cadourile gratuite, cum ar fi brățări, flori sau suveniruri mici, sunt o altă metodă frecventă. Acceptarea lor poate deveni o obligație de plată, iar uneori escrocii folosesc gesturi aparent prietenoase pentru a pune brățări sau alte obiecte pe turiști fără ca aceștia să observe.

Inclusiv copiii pot fi implicați involuntar: un balon sau un mic cadou poate fi transformat rapid într-o cerere de plată adresată părinților.

Atenție la artă, poliție și bancomate

Escrocheriile nu se limitează la străzile aglomerate sau piețele turistice. Pasionații de artă trebuie să fie atenți la afișe sau tablouri lăsate pe jos, pentru care escrocii cer despăgubiri dacă sunt „călcate din greșeală”.

De asemenea, persoane care se prezintă drept polițiști pot solicita amenzi fictive sau pot încerca să obțină informații despre cardurile bancare ale turiștilor. În situația bancomatelor, ajutorul oferit de necunoscuți trebuie refuzat politicos, pentru a evita furtul datelor sau al cardurilor.

Recomandări pentru turiști

Pentru a evita astfel de capcane, experții recomandă:

  • Documentarea în prealabil a celor mai frecvente escrocherii din destinația vizitată.
  • Păstrarea unei atitudini suspicioase față de oferte prea bune sau neobișnuite.
  • Menținerea calmului și a prudenței în toate situațiile.
  • Purtarea obiectelor de valoare aproape de corp și evitarea sumei mari de bani lichizi.
  • Alegerea furnizorilor oficiali pentru transport, excursii și cazare.
  • Familiarizarea cu numerele de urgență ale băncii, ambasadei și poliției locale.

Turiștii care respectă aceste reguli reduc semnificativ riscul de a deveni victime ale fraudelor și se pot bucura de concediu fără surprize neplăcute.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:35 - Profesorii predau mai multe ore, dar salariile rămân neschimbate. Explicațiile ministrului Educației
16:26 - Parteneriat privat pentru Steaua. Planurile lui Gigi Becali, date peste cap
16:17 - Câți simpatizanți are Georgescu printre generalii Armatei Române
16:08 - Trump refuză apelul la unitate după moartea lui Charlie Kirk: Nu-mi pasă deloc
16:00 - Boris Becker, amenințat de români în închisoare: M-a marcat profund
15:52 - Ce bijuterii poartă Meghan Markle în With Love și cum să le recreezi acasă

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale