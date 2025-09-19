Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, reținut de DNA

Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, potrivit informațiilor transmise de Agerpres, care citează surse judiciare. Dosarul vizează suspiciuni de fapte de corupție, însă procurorii nu au făcut publice, deocamdată, detalii despre acuzațiile exacte.

Nedelcea ocupa funcția de secretar de stat din 2022 și coordona activitatea a două direcții importante din Ministerul Economiei: Direcția Resurse Minerale și Direcția Administrarea Participațiilor Statului.

Înainte de numirea sa la nivel central, Flavius Nedelcea a fost consilier județean PSD la Caransebeș. El este cunoscut în Caraș-Severin ca fiind finul lui Ion Mocioalcă, fost lider influent al social-democraților în județ, supranumit „baronul de Caraș”.

Legăturile politice l-au propulsat rapid în funcții de decizie. Din poziția de secretar de stat, Nedelcea a gestionat domenii cu impact major, precum resursele minerale și administrarea participațiilor statului în companii strategice.

Conform celei mai recente declarații de interese, depuse în 2024, Flavius Nedelcea figura ca membru în patru Consilii de Administrație.

Din aceste funcții, oficialul a încasat venituri importante:

36.528 de lei ca administrator la SC IOR SA.

11.208 lei de la CNAIR.

9.206 lei de la CARFIL SA.

33.596 de lei de la Loteria Română.

În paralel, Nedelcea a obținut și un salariu consistent de la Exim Bank, unde ocupa funcția de vicepreședinte al Comitetului Interministerial de Finanțări. Venitul declarat pentru această poziție a fost de 155.824 de lei.

Astfel, doar din funcțiile oficiale, secretarul de stat încasa anual peste 240.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro.