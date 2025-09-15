Nicușor Dan, despre chemarea ambasadorului Lăzurcă: Va ocupa o funcție la București

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre nota pe care și-a dat-o după primele 100 de zile la Cotroceni. Între 7-8 a fost nota, iar președintele a spus că finalul contează: „ În aceste trei luni, au fost niște chestiuni obligatorii: prima- piața financiată a sugerat că România trebuie guvernată pentru a prezenta credibilitate.

A doua problemă a fost deficitul bugetar, apoi necesitate ca România să fie reprezentată pe plan internațional. Avem o coalițe care a trecut niște pachete de măsuri și s- armonizat pe aceste pachete. S-au subsumat pe acest obiectiv pentru a nu permite derapaje”, a spus Nicușor Dan.

Despre chemarea ambasadorului Marius Lazurcă în țară, președintele a spus că acesta va ocupa o funcție centrală. Președintele a refuzat să spună direct dacă va fi numit șef la SIE.

Marius Lazurcă, diplomat de carieră și propus de președintele Nicușor Dan în discuțiile din coaliția de guvernare pentru preluarea șefiei Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost rechemat luni din funcția de ambasador al României în Mexic. Decizia a fost oficializată printr-un decret prezidențial publicat în Monitorul Oficial.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 15 septembrie 2025, decretul privind rechemarea domnului Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, precum și din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Nicaragua, Republica El Salvador, Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, Republica Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico”, a transmis presidency.ro.

Pe data de 4 martie 2021, Marius Gabriel Lazurcă a preluat oficial funcția de ambasador al României în Statele Unite Mexicane, odată cu prezentarea copiilor scrisorilor sale de acreditare autorităților locale.

Cu o carieră diplomatică solidă, Lazurcă a reprezentat anterior România în mai multe posturi-cheie. A fost ambasador la Sfântul Scaun și pe lângă Ordinul Militar Suveran de Malta între 2006 și 2010, ulterior în Republica Moldova (2010–2016) și Ungaria (2016–2020).

În paralel, a deținut și funcția de Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării în perioada 2016–2020, acumulând astfel experiență și în sfera diplomației multilaterale.