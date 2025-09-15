Marius Lazurcă, rechemat din postul de ambasador. Nicușor Dan l-ar vrea șef la SIE

Marius Lazurcă, diplomat de carieră și propus de președintele Nicușor Dan în discuțiile din coaliția de guvernare pentru preluarea șefiei Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost rechemat luni din funcția de ambasador al României în Mexic. Decizia a fost oficializată printr-un decret prezidențial publicat în Monitorul Oficial.

Marius Lazurcă a încheiat astfel un mandat de patru ani la conducerea misiunii diplomatice din Mexic, perioadă care a ajuns la termen în cursul acestui an.

Diplomatul Marius-Gabriel Lazurcă, ambasador al României în Mexic și fost reprezentant al țării noastre în Ungaria și Republica Moldova, se află printre persoanele avute în vedere de președintele Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

Pe data de 4 martie 2021, Marius Gabriel Lazurcă a preluat oficial funcția de ambasador al României în Statele Unite Mexicane, odată cu prezentarea copiilor scrisorilor sale de acreditare autorităților locale.

Cu o carieră diplomatică solidă, Lazurcă a reprezentat anterior România în mai multe posturi-cheie. A fost ambasador la Sfântul Scaun și pe lângă Ordinul Militar Suveran de Malta între 2006 și 2010, ulterior în Republica Moldova (2010–2016) și Ungaria (2016–2020).

În paralel, a deținut și funcția de Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării în perioada 2016–2020, acumulând astfel experiență și în sfera diplomației multilaterale.

Înainte de a intra în corpul diplomatic, a activat în mediul universitar, predând literatură franceză și antropologie culturală la Universitatea de Vest din Timișoara.

Marius Lazurcă are o pregătire academică în domeniul științelor umaniste, fiind absolvent al Universității Sorbona (Paris IV), unde a obținut atât titlul de master, cât și cel de doctor.

Este autorul mai multor lucrări și studii publicate în limba română, franceză și engleză. Ambasadorul este căsătorit cu Mirela Lazurca, medic de profesie, iar împreună au șase copii, potrivit mexico.mae.ro.