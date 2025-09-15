Mii de ucraineni aleg Republica Moldova. Peste 4.400 au solicitat cetățenia de la începutul războiului

Republica Moldova. De la declanșarea războiului a Federației Ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022, Republica Moldova a devenit nu doar un refugiu temporar pentru vecinii săi, ci și o țară în care mulți dintre ei aleg să își construiască un nou viitor. Potrivit datelor oficiale, peste 4.400 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru a obține cetățenia moldovenească în această perioadă.

Până la sfârșitul lunii iulie 2025, 2.630 de ucraineni au reușit să finalizeze procesul. Aceștia au obținut pașaportul moldovenesc. În același timp, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) arată că alți 2.843 de solicitanți au fost recunoscuți cetățeni ai Republicii Moldova.

Datele IGM arată că, la 15 septembrie 2025, în sistemul de azil al Republicii Moldova erau înregistrați 432 de cetățeni ucraineni. Dintre aceștia, cei mai mulți 240 de persoane beneficiază de protecție umanitară. Alte 191 de persoane sunt solicitanți de azil, iar unul singur are statutul de refugiat.

„Aceste cifre reflectă faptul că o parte dintre cetățenii ucraineni continuă să opteze pentru mecanismele internaționale de protecție. În timp ce alții preferă integrarea deplină în societatea moldovenească. Și anume prin obținerea cetățeniei sau a drepturilor de ședere. Acest statut le oferă acces la servicii sociale, la educație. De asemenea și la piața muncii, facilitând integrarea lor treptată în comunitățile locale”, se menționează în comunicat.

Pe lângă cei care au ales să devină cetățeni ai Republicii Moldova, alți mii de ucraineni trăiesc legal în țară pe baza permiselor de ședere. Peste 3.700 de cetățeni ucraineni au obținut drept de ședere provizorie. În timp ce mai mult de 2.600 au primit drept de ședere permanentă.

Inspectoratul General pentru Migrațiune precizează că, în perioada martie 2023 – 15 septembrie 2024, instituția a emis peste 80.500 de documente de identitate pentru beneficiarii de protecție temporară. Aceste acte sunt esențiale pentru exercitarea drepturilor de bază, de la accesarea serviciilor medicale până la posibilitatea de a lucra legal.

Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), în Republica Moldova sunt în prezent înregistrați aproape 128.000 de refugiați ucraineni. De la începutul războiului, peste 1,2 milioane de persoane au tranzitat teritoriul moldovenesc în drumul lor spre alte state europene.