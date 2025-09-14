Lupta anului. Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez și a intrat în legendele boxului

Americanul Terence Crawford l-a învins pe marele campion mexican Saul Canelo Alvarez în „lupta anului”, desfăşurată duminică dimineaţă la Las Vegas, potrivit The Gaurdian.

Crawford, în vârstă de 37 de ani, a câștigat titlul după o decizie unanimă a judecătorilor şi a devenit primul campion incontestabil la supermijlocie din trei categorii diferite în era celor patru centuri. În faţa a 70.000 de fani ai lui Alvarez, prezenţi la Allegiant Stadium, Crawford, care a urcat două categorii de greutate, și-a confirmat statutul de star al sportului.

Boxerul neînvins, de 37 de ani din Ohio, şi-a arătat toate abilităţile - apărare, putere şi sincronizare - lăsându-l pe Alvarez, în vârstă de 35 de ani, să aştepte ultimul gong şi reducând la tăcere publicul prezent, notează The Gaurdian.

Deşi arbitrii au acordat scoruri mai strânse decât se anticipa – 116-112, 115-113, 115-113 – verdictul a consacrat o performanţă clară pe cea mai mare scenă, care va rămâne mult timp în memoria istoriei boxului. „Nu sunt aici din întâmplare”, a spus Crawford, deţinător al titlurilor WBA (Super), WBC, WBO şi IBF la categoria super-mijlocie.

Chiar după victorie, sportivul din Omaha nu a exclus posibilitatea de a se retrage, marcând cea de-a 42-a victorie consecutivă la profesionişti.

„Nu ştiu, trebuie să stau de vorbă cu echipa mea şi vom discuta despre asta”, a spus acesta.

Antonio Tarver, fost campion la categoria semigrea, a afirmat că cel mai impresionant lucru legat de victoria lui Crawford a fost faptul că a urcat două categorii de greutate pentru a-l învinge pe Alvarez.

„Este ceva rar – cred că este singurul om din lume care ar fi putut face asta, având în vedere abilitățile sale. Nu găsești prea mulți luptători care să facă un astfel de salt și să aibă succes”, a mai spus acesta, potrivit aljazeera.com.

Campionul din Mexic, Alvarez, a afirmat vineri că va câștiga meciul împotriva lui Crawford.

„Va fi extraordinar. Deja simt acest lucru. Vibraţiile, totul ... Deja mă văd îndreptându-mă spre arenă şi intrând în ring. Va fi ceva magic. Veţi avea ocazia să fiţi martorii unei mari victorii pentru Mexic”, spunea acesta.