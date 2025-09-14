Anna, soția lui Mihai Leu, a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă: Încă merg la cimitir și vorbesc cu el

Anna Leu, soția primului campion mondial al României la box profesionist, Mihai Leu, a declarat, la două luni de la moartea acestuia, că trece printr-o perioadă dificilă. „Merg des la cimitir și vorbesc cu el”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.

Mihai Leu, primul campion mondial al României la box profesionist și campion național la raliuri, a murit la 56 de ani, după o lungă luptă cu probleme grave de sănătate. În 2014, a fost diagnosticat cu cancer de colon, iar boala a revenit în decembrie 2024. De-a lungul anilor, a trecut prin patru intervenții chirurgicale.

Familia a anunțat moartea sa pe 1 iulie, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Anna Leu, de origine italiancă, a fost împreună cu marele campion timp de peste trei decenii, iar împreună au un fiu, Marco. Aceasta a declarat, pentru Cancan.ro, că, deși nu se simte bine, consideră că trebuie să meargă înainte.

„Este greu, este foarte greu! Până acum nu l-am visat, nu am primit semne de la el. Merg des la cimitir și vorbesc cu el. Din păcate, asta este realitatea. Tot ce putem face este să acceptăm situația și să facem ce este mai bine. Nu putem decât să mergem mai departe”, a spus aceasta.

Pentru Mihai Leu, familia a fost întotdeauna pe primul loc, iar de-a lungul anilor, ori de câte ori era întrebat despre familie, vorbea cu dragoste.

Marco Leu, unicul fiu al pugilistului, nu a urmat în totalitate cariera tatălui său, fiind atras de alte domenii ale sportului. În prezent, el lucrează ca instructor de ski și snowboard și se implică în organizarea competițiilor. În interviu, Anna Leu a dezvăluit modul în care fiul său trece peste pierderea tatlui său.

„Băiatul meu, Marco, estre destul de mare. Are 32 de ani și este conștient de întreaga situație. Îi este greu, bineînțeles, dar trebuie să îi onorăm numele lui Mihai și să mergem mai departe”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.