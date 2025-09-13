Confesiunea Ioanei Năstase: Am trăit lucruri pe care doar eu, familia și vecinii le știm

La începutul verii, Ioana Năstase, în vârstă de 49 de ani, a declarat că a ajuns la capătul răbdării și a depus actele de divorț de Ilie Năstase, în vârstă de 79 de ani. „Situația este aceeași ca atunci când am depus actele de divorț. Nimic nu s-a schimbat”, a spus aceasta, pentru Cancan.

Căsnicia părea să se fi încheiat, după ce Ioana Năstase, despre care Ilie Năstase spunea că este „cea mai frumoasă femeie din lume”, l-a acuzat pe soț de „violență fizică și verbală”. Ea a depus dosarul de divorț la Judecătoria Constanța, însă nu a primit termen din cauza perioadei vacanțelor.

Recent, Ilie și Ioana Năstase au fost observați la Aeroportul Henri Coandă cu bagajele, pregătiți de plecare. Inițial, oamenii au crezut că au plecat împreună în vacanță, însă Ioana Năstase a clarificat situația.

Ioana Năstase a declarat că divorțul este încă în desfășurare și se va finaliza în octombrie: „Situația este aceeași ca atunci când am depus actele de divorț. Nimic nu s-a schimbat”.

Ioana Năstase a afirmat pentru „Viața fără filtru” că Ilie Năstase nu vrea să divorțeze, dar, spre deosebire de data trecută, acum va merge până la capăt.

„Nu sunt o femeie geloasă. Nu m-a deranjat nicio poză, așa cum s-a scris. Nimeni nu știe ce am trăit eu. Totul, poate, pare perfect din exterior, dar numai eu știu ce am trăit. Eu, familia, chiar și vecinii. El m-a urmărit și când am fost la notar. Știe de divorț. Știe că voiam să divorțăm de ceva timp. Vreau doar liniște. Atât îmi doresc! Și când vom ajunge la partaj, prefer să îi las tot și să trăiesc în liniște”, a declarat aceasta.

Ilie Năstase este considerat unul dintre cei mai talentați jucători din istoria tenisului. În 1973, a fost primul număr 1 mondial din istoria clasamentului ATP, poziție pe care a păstrat-o timp de 40 de săptămâni.

El a câștigat 58 de titluri la simplu și 45 la dublu, printre care două Grand Slam-uri la simplu: US Open în 1972 și Roland Garros în 1973. De asemenea, a jucat în alte trei finale de Grand Slam, inclusiv la Wimbledon. La dublu, a cucerit Wimbledonul în 1973 alături de Jimmy Connors. El a fost finalist de trei ori în Cupa Davis alături cu România, în 1969, 1971 și 1972, fără a câștiga trofeul.