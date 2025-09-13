Cadou de la Ramzan Kadîrov pentru un fotbalist român. „Mi-a pus 100.000 de dolari în față”

Fostul fotbalist Florentin Petre (49 de ani) a fost unul dintre preferații liderului cecen Ramzan Kadîrov. În perioada 2008 - 2010, mijlocașul a evoluat pentru formația Terek Grozny. Și aa vut de-a face cu controversatul conducător, un apropiat al liderului Rusiei, Vladimir Putin.

Fostul internațional a ajuns în Cecenia, după ce oficialii de la Terek au plătit 300.000 de euro bulgarilor de la CSKA Sofia. „Experiența din Rusia a fost foarte frumoasă. Prima oară nici n-am știut unde merg. Jucam în Bulgaria pe atunci, mai aveam un an contract cu CSKA Sofia. Abia venisem de la Campionatul European, era liniște. Mi-a sunat telefonul, vorbea cineva cu accent rusesc, dar în dialectul bulgar.

Mi-a spus: Sunt antrenorul lui Terek Grozny. Vreau să vii la noi, să facem o echipă. Sunt prieten cu Giovanni Becali, managerul tău. Ești interesat?. Da, normal că sunt, am răspuns. Mă săturasem de Bulgaria, câștigasem oricum și titlul, gata, ajunge”, a povestit Petre pentru gsp.ro.

„L-am pus în legătură cu Giovanni și ne-am înțeles. Așa i-am luat acolo și pe Daniel Pancu și Andrei Mărgăritescu. A fost o experiență foarte frumoasă, chiar dacă lumea vorbea și se întreba de ce mergem acolo, unde sunt războaie”, și-a mai amintit fostul mijlocaș.

Kadîrov era foarte apropiat de fotbaliști și venea des în vestiar, după cum și-a amintit fostul jucător. „Când venea Ramzan Kadîrov în vestiarul nostru, ne lua pe fiecare în brațe, ne pupa și ne mulțumea pentru tot ce facem. Nu mi-a fost frică niciodată de el, pentru că n-aveam de ce, mereu venea cu zâmbetul pe buze. Poate de alții să-mi fi fost frică, pentru că se vorbea despre răpiri și alte lucruri pe acolo. Dar eram foarte bine protejați și nici măcar prin gând nu-mi trecea că se va întâmpla ceva rău acolo. Restul sunt doar povești”.

Un moment de poveste a fost atunci când Petre trebuia să fie recompensat cu o mașină. „Am învins Lokomotiv Moscova pe teren propriu, meci în care am marcat. Kadîrov a spus: Să-i dați mașina lui Florentin. Eu n-aveam ce să fac cu ea, așa că omul din club a venit la mine și mi-a zis să vin ziua următoare la club și să-mi dea banii. Inițial am refuzat, eram obosit, după meci mă dureau picioarele. Până la urmă, m-am dus să-i iau.

Și uite-mă cu 100.000 de dolari pe masă! Stăteam și mă uitam la ei, nu știam ce să fac, să-i pun într-o pungă pe drumul de la bază până la hotel... Norocul a fost că aveam un tricou alb, larg, și mi-am lipit banii de corp, pe sub tricou, să nu se vadă”.