Fiul lui Ramzan Kadîrov, în vârstă de 9 ani, deține o vilă de 10 milioane de dolari

Ramzan Kadîrov, liderul Republicii Cecene și unul dintre cei mai loiali aliați ai președintelui rus Vladimir Putin, și-a trecut pe numele fiilor săi proprietăți de lux, constând în vile evaluate la zeci de milioane de dolari, informează theins.ru.

Doi dintre fiii liderului cecen Ramzan Kadîrov, Ali, în vârstă de 19 ani, și Abdullah, în vârstă de doar 9 ani, figurează ca proprietari ai unor vile situate în centrul orașului Groznîi. Informațiile apar într-o investigație realizată de Mozhem Obyasnit, specializat în analiza averilor oficialilor ruși.

Potrivit unor date provenite dintr-un registru imobiliar din Rusia, obținute în urma unor scurgeri de informații, cele două proprietăți au o valoare cumulată estimată la 1,3 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 16,7 milioane de dolari. Vilele sunt amplasate la mică distanță de reședința oficială a lui Ramzan Kadîrov, la circa 300 de metri.

Investigația arată că Ali Kadîrov a devenit proprietar, în februarie 2024, al unui teren de aproximativ 4.500 de metri pătrați, pe care se află o locuință cu o suprafață de 1.300 de metri pătrați. Tranzacția ar fi fost realizată cu un bărbat identificat drept Adam Kasumov.

Autorii raportului ridică semne de întrebare cu privire la identitatea vânzătorului, sugerând că acesta ar putea fi un intermediar. Potrivit publicației Mozhem Obyasnit, nu există informații publice care să indice că Kasumov ar fi avut venituri suficiente pentru a justifica deținerea unei proprietăți de asemenea valoare.

Abdullah a ajuns proprietar al unui teren de aproximativ 4.000 de metri pătrați și al unei locuințe de 2.000 de metri pătrați la doar 7 ani. Documentele oficiale arată că bunurile i-au fost transferate de tatăl său.

Inițial, Ramzan Kadîrov a concesionat terenul, după care l-a trecut pe numele fiului. Procesul de privatizare a fost finalizat în 2023. Valoarea estimată a proprietății deținute de Abdullah se ridică la circa 800 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 10 milioane de dolari.

În același perimetru, chiar peste drum de reședința familieiKadîrov, se află o vilă aparținând unui alt fiu, Adam, în vârstă de 18 ani. În luna septembrie, publicația Mozhem Obyasnit a relatat că Adam a devenit proprietarul unei case cu patru niveluri, cu o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, evaluată la 750 de milioane de ruble (circa 9,67 milioane de dolari). Aceeași sursă a menționat că imobilul situat anterior între vilele lui Ramzan și Adam Kadîrov a fost demolat.

Un alt membru al familiei, Ali Kadîrov, este prezentat drept conducător al clubului de lupte Akhmat. În august 2024, acesta a fost decorat de tatăl său cu medalia „Pentru servicii aduse Republicii Cecene”, distincție acordată pentru ceea ce a fost descris drept „contribuția sa semnificativă la dezvoltarea sportului în regiune”. Totuși, potrivit unei investigații publicate anterior de The Insider, Ali Kadîrov participase până atunci la un singur meci, iar clubul pe care îl conducea era, în fapt, aproape inactiv.

Informațiile apar în contextul știrii potrivit căreia Adam Kadîrov ar fi fost internat în spital după un accident rutier petrecut la sfârșitul săptămânii trecute.

Potrivit relatărilor unor canale locale de opoziție și ale presei independente, printre care Novaya Gazeta Europe, un convoi de autoturisme care circula cu viteză mare, condus de un vehicul la volanul căruia s-ar fi aflat Adam Kadîrov sau în care acesta se afla, ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și ar fi intrat în coliziune cu o mașină civilă. Accidentul s-a produs în zorii zilei de 16 ianuarie 2026, pe o stradă din Groznîi.

În urma impactului, șoferul celuilalt autoturism și-a pierdut viața, iar Adam Kadîrov ar fi ajuns în stare critică. Sursele citate susțin că acesta era inconștient și internat la terapie intensivă, înainte de a fi transportat de urgență la Moscova cu o aeronavă specială a Ministerului Situațiilor de Urgență, cunoscută drept „spitalul zburător”. Până în prezent, autoritățile din Cecenia nu au oferit nicio reacție oficială în legătură cu incidentul.