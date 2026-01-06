International

Fiul lui Ramzan Kadîrov, de doar 20 de ani, făcut lider de facto în Cecenia de tatăl său

Fiul lui Ramzan Kadîrov, de doar 20 de ani, făcut lider de facto în Cecenia de tatăl său
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a anunțat numirea fiului său cel mare, Ahmat Kadîrov, în funcția de interimar al adjunctului președintelui guvernului republicii, potrivit publicației Meduza.

Ahmat Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, va păstra în paralel și funcția de ministru regional pentru sport și cultură fizică, pe care a preluat-o în luna mai 2024. Anterior, între februarie și mai 2024, el a ocupat funcția de ministru pentru tineret în Cecenia.

Familia Kadîrov în structurile de conducere

Al doilea fiu al lui Ramzan Kadîrov, Zelimkhan, a preluat în 2024 conducerea clubului de lupte „Ahmat” și a Federației de box a Ceceniei. Cel de-al treilea fiu, Adam, a fost numit în 2025 secretar al Consiliului de Securitate al republicii.

Conform investigațiilor realizate de publicația „Proekt”, cel puțin 96 de rude ale lui Ramzan Kadyrov au ocupat sau ocupă funcții legate de puterea publică din Cecenia. Printre acestea se numără șapte dintre cei 14 copii ai liderului cecen.

Probleme de sănătate și speculații

În ultimii ani, au circulat în mass-media și pe rețelele sociale zvonuri privind starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Publicația „Novaya Gazeta Europa” a relatat, citând surse, că încă din 2019 lui Kadîrov i-ar fi fost diagnosticat necroză pancreatică. În același timp, liderul cecen a negat existența unor probleme de sănătate.

Pe canalul său de Telegram, Kadîrov a scris: „Starea mea de sănătate este normală și nu am probleme medicale.”

Contextul numirilor și consolidarea influenței

Numirea fiului cel mare al liderului Ceceniei în funcția de adjunct al guvernului survine într-un context în care familia Kadîrov deține mai multe poziții cheie în structurile republicii. Experții și jurnaliștii străini observă că astfel de numiri permit consolidarea controlului familial asupra instituțiilor locale.

Ramzan Kadyrov

Ramzan Kadîrov /Sursă: Twitter

Ahmat Kadîrov, deși tânăr, a acumulat experiență administrativă prin rolurile sale succesive în ministerele pentru tineret și sport. Oficial, aceste funcții sunt descrise ca fiind menite să stimuleze implicarea tinerilor în viața publică și să promoveze dezvoltarea sportului în Cecenia.

Reacții și perspective

Până în prezent, nu au fost emise comentarii oficiale din partea autorităților ruse privind această numire. Publicațiile internaționale menționează că numirea tinerilor membri ai familiei Kadîrov în funcții guvernamentale face parte dintr-un model mai larg de guvernare în Cecenia, în care influența familiei asupra administrației republicane este considerabilă.

Ahmat Kadîrov a declarat că intenționează să continue proiectele ministeriale inițiate anterior și să sprijine inițiativele sportive și culturale din republică, menținând responsabilitățile deja asumate.

Numirea sa marchează un nou pas în implicarea tinerilor membri ai familiei Kadîrov în viața politică a Ceceniei și continuă trendul de centralizare a puterii în cadrul familiei liderului cecen.

