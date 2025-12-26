Panică la Kremlin. Moartea misterioasă a generalului Sadovenko și noul val de „eliminări” în rândul elitei militare ruse

Moscova este zguduită de un nou scandal diplomatic și militar după ce generalul-colonel Iuri Sadovenko, un personaj-cheie în ierarhia de putere a Federației Ruse, a încetat din viață fulgerător chiar în ziua de Crăciun.

Decesul generalului, survenit în circumstanțe considerate „suspecte” de analiștii internaționali, vine să completeze un tablou sângeros al ultimelor săptămâni, marcate de dispariții violente și epurări brutale în rândul generalilor de top.

Iuri Sadovenko, în vârstă de 56 de ani, a deținut funcția de adjunct al ministrului Apărării până în mai 2024, când a fost înlăturat din funcție în cadrul unei remanieri drastice inițiate de Kremlin. Nu a mai apucat să iasă la pensie...

Considerat „paznicul secretelor” lui Serghei Șoigu, fostul ministru al Apărării, Sadovenko era privit ca un oficial extrem de influent, având acces la cele mai sensibile informații despre logistica și finanțele armatei ruse.

Presa de stat rusă a raportat succint decesul generalului a doua zi după Crăciun, invocând o „boală cardiacă” drept cauză oficială. Cu toate acestea, surse apropiate Kremlinului, citate sub protecția anonimatului, susțin că Sadovenko nu prezentase niciun semn de boală anterior acestei date. Dispariția sa bruscă a alimentat imediat teoriile privind o nouă etapă a epurărilor orchestrate de Vladimir Putin, menite să elimine figurile loiale vechii gărzi conduse de Șoigu.

Această moarte nu este un incident izolat. Doar cu trei zile înainte, pe 22 decembrie, locotenent-generalul Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Pregătire Operațională a Statului Major, a fost asasinat în sudul Moscovei după ce o bombă plasată sub mașina sa, un Kia Sorento, a explodat. Sarvarov era un ofițer de carieră cu experiență în Cecenia și Siria, fiind responsabil de planificarea operațiunilor de luptă în Ucraina.

Tensiunea a atins cote maxime și în Crimeea ocupată, unde moartea colonelului Stanislav Orlov, supranumit „Spaniolul”, a scos la iveală metodele brutale de control ale Moscovei. Orlov, fondatorul brigăzii de voluntari „Espanola”, formată din ultrași de fotbal, ar fi fost executat de forțele speciale ruse chiar în locuința sa din Sevastopol la începutul lunii decembrie.

Deși oficial s-a vorbit despre un schimb de focuri în timpul unei tentative de arestare pentru trafic de arme, imagini de pe camerele de supraveghere publicate de canale independente, precum Astra, arată dube ale serviciilor secrete sosind la locuința sa, urmate de rafale de foc, fără ca Orlov să riposteze. Aceste evenimente sugerează un efort coordonat al Moscovei de a prelua controlul total asupra unităților paramilitare și de a reduce la tăcere liderii carismatici care ar putea deveni instabili.

Seria de decese misterioase din decembrie 2025 trimite un semnal de alarmă în întreaga structură de putere de la Kremlin. Dacă pentru generalul Sarvarov suspiciunea este îndreptată oficial către serviciile secrete ucrainene, în cazul lui Sadovenko și Orlov, indiciile par să conducă spre un conflict intern sângeros.

Analiștii militari consideră că regimul de la Moscova încearcă să „șteargă urmele” corupției masive din epoca Șoigu și să prevină orice formă de opoziție internă în contextul negocierilor de pace tot mai presante.

În timp ce restul lumii sărbătorea Crăciunul, la Kremlin, „noaptea de vis” s-a transformat pentru mulți generali într-un coșmar al supraviețuirii, unde un simplu diagnostic de „boală cardiacă” poate masca o execuție politică.