Statul completează pensiile mici. Cine beneficiază și cât se acordă efectiv

Indemnizația socială pentru pensionari este un ajutor financiar acordat de stat persoanelor ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi sunt sub 1.281 de lei lunar. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), această sumă nu reprezintă o pensie separată, ci completează pensia existentă, fiind evidențiată pe cuponul lunar ca sumă suplimentară, fără a figura pe deciziile de pensie ca element distinct de calcul.

Măsura a fost instituită începând cu 1 aprilie 2009, prin Ordonanța de Urgență nr. 6/2009, sub denumirea de pensie socială minimă garantată. „Aceasta se acorda tuturor pensionarilor sistemului public de pensii cu domiciliul în România, indiferent de categoria de pensie de care beneficiau, fie că era vorba de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș, și indiferent de data înscrierii la pensie, cu condiția ca veniturile cumulate să fie sub nivelul stabilit prin lege”, potrivit CNPP.

În această formă, pensia socială minimă garantată nu era o categorie nouă de pensie, ci un ajutor cu caracter social, finanțat din bugetul de stat: „Pentru a evita confuziile, începând cu 3 iulie 2010, sintagma a fost înlocuită cu denumirea actuală de „âindemnizație socială pentru pensionari”.

Indemnizația se calculează ca diferența dintre plafonul de 1.281 de lei și veniturile cumulate ale pensionarului, inclusiv pensiile din alte sisteme neintegrate sistemului public și alte drepturi stabilite de lege: „Ea este suportată integral din bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale. Prin urmare, această măsură garantează că persoanele cu pensii sub pragul minim primesc o completare financiară care le permite să depășească nivelul de subzistență stabilit legal”.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, în noiembrie 2025, 882.560 pensionari au beneficiat de indemnizația socială, dintre care 839.431 proveneau din sistemul public, iar 43.129 din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Valoarea medie a indemnizației pentru pensionarii din sistemul public a fost de 536 de lei, cele mai mari sume fiind raportate în județele Maramureș (628 lei), Hunedoara (601 lei), Bistrița-Năsăud (597 lei), Cluj (595 lei) și Prahova (592 lei). Cei mai mulți beneficiari se aflau în București, respectiv 39.595, și în județele Suceava, Iași, Dolj, Maramureș și Prahova, cu un număr de pensionari cuprins între 28.043 și 35.497 persoane.

În ceea ce privește pensionarii agricoli, valoarea medie a indemnizației a fost de 365 de lei, iar cele mai mari sume s-au înregistrat în județele Ilfov (477 lei), Hunedoara (467 lei) și în Sectoarele 5 și 2 ale Capitalei (446, respectiv 444 lei). Cel mai mare număr de beneficiari se înregistra în județul Iași (3.858 persoane), urmat de Botoșani, Olt și Suceava, cu câteva mii de persoane fiecare.