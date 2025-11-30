Europa redesenează contractul social al pensionării. De ce vârsta de retragere nu mai rămâne aceeași

Îmbătrânirea populației, scăderea natalității și presiunile bugetare obligă statele europene să schimbe modelul tradițional al pensionării. Danemarca fixează pragul de 70 de ani, Franța îngheață reformele, Germania negociază, iar restul continentului intră într-o etapă fără precedent.

Ani la rând, vârsta de pensionare a fost percepută ca o constantă stabilă, un element al contractului social pe care oamenii îl considerau predictibil. Astăzi, această percepție se prăbușește. Demografia Europei modifică fundamental arhitectura economică și fiscală a statelor, iar pensionarea devine centrul unui efort masiv de recalibrare.

Continentul se confruntă cu o dublă presiune: generații mai puțin numeroase intră pe piața muncii, în timp ce generațiile care ies la pensie sunt din ce în ce mai mari. Pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, echilibrul numeric dintre contributori și beneficiari se rupe, iar guvernele trebuie să decidă cum repară fisurile.

Această tensiune explică valul de reforme sau amânări din marile capitale ale Europei. Fiecare stat încearcă să-și reconstruiască modelul de pensionare în funcție de resurse, de dinamica politică și de toleranța societății la schimbare.

Danemarca a ales să acționeze înainte ca sistemul să devină nesustenabil. Modelul danez este unic în Europa prin faptul că vârsta de pensionare este corelată automat cu speranța de viață. Regulile sunt simple: dacă oamenii trăiesc mai mult, statul ajustează în sus vârsta de pensionare.

Acum, această regulă produce o consecință majoră. Persoanele născute după 31 decembrie 1970 nu vor putea ieși la pensie înainte de 70 de ani. Este cea mai ridicată vârstă de pensionare legislativ stabilită pe continent.

Noua generație de pensionari la 70 de ani va apărea în 2040. Până atunci, pragul va crește treptat de la 67 la 68 de ani în 2030 și la 69 de ani în 2035. Danemarca devine astfel statul care fixează direcția pentru dezbaterile europene din următoarele decenii.

Germania este blocată într-o negociere prelungită privind ajustarea vârstei standard. Societatea este divizată, iar clasa politică încearcă să găsească un compromis între necesitatea financiară și costurile electorale.

Franța a trecut deja printr-o confruntare socială deschisă. Majorarea vârstei de pensionare la 64 de ani a provocat proteste masive. În toamna lui 2025, premierul Sébastien Lecornu a decis suspendarea reformelor până în 2027, într-o încercare de a calma tensiunile înaintea alegerilor prezidențiale.

Cele două cazuri arată cât de greu este să schimbi o regulă percepută drept parte a identității sociale. Și mai arată un lucru esențial: presiunile demografice sunt mai rapide decât reacția politică.

Structura demografică a Europei este în transformare profundă. Vârsta medie crește. Natalitatea continuă să scadă. Speranța de viață se extinde constant. Aceste trei tendințe modifică echilibrul financiar al sistemelor publice.

Numărul contribuabililor scade. Numărul pensionarilor crește. Durata de plată a pensiilor se prelungește. În paralel, economiile europene trec prin transformări tehnologice majore, iar veniturile din muncă reprezintă o pondere tot mai mică în PIB.

În lipsa unor reforme, deficitul fondurilor de pensii riscă să devină structural. Statele trebuie să aleagă între trei opțiuni: majorarea taxelor, creșterea vârstei de pensionare sau reducerea beneficiilor. Niciuna nu este populară, însă a treia variantă este cea mai respinsă de opinia publică. De aici și conflictul recurent dintre economia sistemului și psihologia electorală.

Italia, asemenea Danemarcei, a introdus un mecanism automat prin care vârsta de pensionare se ajustează în funcție de speranța de viață. În prezent, pragul este de 67 de ani, dar ar putea crește după evaluarea programată în 2026.

Această abordare încearcă să elimine presiunea politică, însă succesul ei depinde de contextul economic general. Cu un grad ridicat de îndatorare și cu o populație foarte îmbătrânită, Italia este unul dintre statele cele mai expuse riscului ca sistemul să devină nesustenabil fără ajustări suplimentare.

O analiză recentă semnată de economiștii spanioli Javier Díaz Giménez și Julián Díaz Saavedra arată că sistemele europene de pensii nu eșuează din lipsa instrumentelor tehnice, ci din cauza rezistenței sociale.

Cei doi explică faptul că tranziția demografică este complet predictibilă. Costurile sunt cunoscute, calculele pot fi făcute, iar instrumentele politice necesare există. Problema apare atunci când reformele ating direct interesele electorale ale unei generații numeroase, care votează și are o putere politică în creștere.

În lipsa unor compensații, orice reformă este percepută ca o pierdere. Iar când oamenii cred că pierd, resping schimbarea. Această reacție obligă guvernele să amâne deciziile sau să le atenueze, ceea ce complică și mai mult sustenabilitatea sistemului.

Printre soluțiile discutate se află mecanismele automate de ajustare, menite să scoată reforma de sub presiunea electorală. Ajustările periodice, calibrate pe speranța de viață și pe dinamica economică, pot stabiliza sistemele și pot oferi predictibilitate.

Economiștii spanioli propun și o compensație pentru generațiile afectate de schimbări. Ideea se bazează pe un transfer unic de active lichide către gospodării, pentru a atenua efectele reformei. Realizarea unui astfel de transfer ar necesita însă emiterea de noi datorii publice, ceea ce ridică alte întrebări despre sustenabilitate.

România se confruntă cu aceleași probleme structurale ca restul Europei, amplificate de factori specifici. Populația îmbătrânește rapid, natalitatea este una dintre cele mai scăzute din Uniune, iar migrația masivă reduce baza de contributori. În timp ce state precum Danemarca, Italia sau Olanda își ajustează sistemele automat, România rămâne dependentă de schimbări legislative periodice, deseori contestate.

La nivel european, presiunea asupra sistemelor publice este o tendință ireversibilă. Nu există un model ideal, însă toate statele se mișcă în aceeași direcție: creșterea vârstei de pensionare și adaptarea sistemelor la o nouă realitate.