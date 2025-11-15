Interdicția cumulării pensiei cu salariul, pregătită de Guvern, poate trece de CCR. Categorie scutită. Opinia lui Toni Neacșu

Interdicția cumulării pensiei cu salariul, din nou pe masa executivului. Guvernul pregătește o nouă propunere legislativă vizând interzicerea cumulului pensie-salariu în sectorul public.

Comentând această ipoteză, avocatul Adrian Toni Neacșu apreciază că proiectul are șanse mari să treacă de filtrul de constituționalitate. Propunerea este considerată o variantă îmbunătățită a tentativei din 2023, care a fost respinsă de Curtea Constituțională a României.

Potrivit analizei lui Adrian Toni Neacșu, Guvernul a folosit o strategie juridică inteligentă, elaborând proiectul legislativ după modelul opiniei concurente formulate în urma Deciziei CCR 521/2023.

Această opinie a fost semnată de președinta CCR, Simina Tănăsescu, și judecătoarea Iulia Scântei. Neacșu subliniază că această aliniere, împreună cu o “nouă majoritate” la CCR, ar crea un context politic și juridic favorabil adoptării legii.

Proiectul de lege preia regimul aplicabil magistraților în cazul reîncadrării, schimbând fundamental modul de aplicare a interdicției. Interdicția de cumul nu se mai realizează prin pierderea totală a pensiei, ci prin aplicarea unei sancțiuni economice.

Persoanele din sistemul public care doresc să cumuleze pensia cu salariul vor pierde 85% din cuantumul pensiei de serviciu. Neacșu consideră că această măsură confirmă tendința ca regimul de pensionare pentru magistrați să devină "standardul maxim pentru toate pensiile de serviciu" din sistemul public.

Noua lege se aplică doar în sectorul public, dar vizează toate pensiile, inclusiv cele obținute pe legea generală a sistemului public de pensii. Mai mult, nu mai sunt prevăzute excepții pentru domenii esențiale precum învățământul sau sistemul medical.

Singurele categorii care vor putea cumula integral pensia cu indemnizația sunt cele ale căror funcții sunt alese sau numite de Parlament. Printre acestea se numără parlamentarii, primarii, membrii Guvernului, judecătorii CCR, precum și funcții de înaltă demnitate publică precum viitorul Avocat al Poporului, dna Roxana Rizoiu, sau Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu.

Toni Neacșu reamintește că o lege de interzicere a cumulului a fost deja considerată constituțională de CCR în perioada 2009-2014.